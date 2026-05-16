Kivételes látványban lehetett annak része, aki május 9-én, szombaton Tapolcán járt. A város olyan felvonulásnak adott helyt, amelyben számos, egykoron nagy darabszámban gyártott Ikarus kapott helyet.

“Ilyenkor 60–70 autóbusz vonul fel, felkeltve ezzel még azok érdeklődését is, akiket különösebben nem érdekel a tömegközlekedés vagy a buszozás. A színes, látványos és gyakran hangos felvonulás a csúcspontja a találkozóknak, akár kívülről nézzük, akár részvevőként. A buszokon ilyenkor jelképes összegért utazni is lehet” – olvasható az Autopro.hu beszámolójában. A tapolcai találkozón már-már megszokott útvonalon, a Káli-medencében, Gyulakeszi–Mindszentkálla útvonalat járnak be a buszok.

A magyar fejlesztésű és gyártású autóbuszokat ugyanakkor álló helyzetben is meg lehetett tekinteni. Erre ezúttal nem a város központjában, hanem egy kintebb eső, zárt területen, az egykori Kinizsi-laktanyában nyílt lehetősége az érdeklődőknek.

Az eseményen látható volt több impozáns megjelenésű Faros Ikarus (55 és 66-os modell), de a napi forgalomban egészen az utóbbi évekig részt vevő Ikarus 260-as és 280-asok is képviseltették magukat. Természetesen ahogy minden alkalommal, úgy ezúttal is megtekinthető volt néhány különlegesség. A portál szerint ezen a téren a GMC-alvázra épített Ikarus 506 volt a legnagyobb dobás. Bár a korábban már bemutatott, Skandináviából hazahozott E98-as vagy éppen a reptér 396-osai is igazi ínyencségnek számítottak.

Külföldről több egykori NDK-s Ikarus, valamint egy lengyel rendszámú példány érkezett a találkozóra. Utóbbi most először volt látható hazánkban, mivel Tapolcán vendégeskedő Ikarus 280 korábban Poznanban közlekedett. A hazai Ikarus 250/256-os felhozatalból a Hungarocamion arculatában látható példány, valamint egy sárga-kék, a Zala Volán egykori festését idéző busz volt újdonság ebben a formában.

A folytonosság bemutatása érdekében egy elektromos Ikarus 120e, valamint egy 80e midibusz is megtekinthető volt. Ezek már a legújabb technológiai megoldásokat képviselik a székesfehérvári gyártótól.