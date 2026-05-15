Megvan az a pillanat, amikor az ember csak leugrik a boltba, visszaér a parkolóba, és már messziről látja, az autóján méretes madárkaki landolt? A legtöbben ilyenkor legyintünk, majd lemossuk ha lesz idő. Pedig a madárürülék nemcsak csúnya, hanem az autófényezés egyik legalattomosabb ellensége is lehet.

Nem érdemes napokig halogatni a takarítást, főleg meleg, napos időben. A madárürülék ugyanis savas kémhatású, és ha ezt még a napsütés is ráégeti a karosszériára, akkor rövid idő alatt maradandó nyomot hagyhat a lakkrétegen – írja az Auto Bild.

A végeredmény matt folttok, elszíneződés, rosszabb esetben apró repedés a lakkfelületen, vagy olyan sérülés, amit már nem lehet egy egyszerű mosással eltüntetni.

A legnagyobb hiba, a száraz dörzsölés

A madárürülékben lehetnek apró homokszemcsék, magvak, keményebb szennyeződések, ezek pedig úgy viselkednek a fényezésen, mint a csiszolópapír. Egy gyors mozdulat a zsebkendővel, és máris ott a karc.

A helyes módszer a türelem

A foltot először fel kell áztatni: egy vizes rongy, vagy nedves konyhai papírtörlő megteszi. Ezt érdemes 10-15 percig rajta hagyni, hogy a szennyeződés felpuhuljon. Ezután bő vízzel, óvatosan lehet lemosni, erős dörzsölés nélkül.

Érdemes a kocsiban tartani egy flakon vizet és egy puha mikroszálas kendőt, mert ebben az esetben tényleg számít az idő. Minél hamarabb sikerül eltávolítani a madárürüléket, annál kisebb az esélye annak, hogy nyomot hagyjon.

A megelőzés sem ördögtől való: egy jó minőségű viaszréteg vagy kerámiabevonat nem teszi sebezhetetlenné az autót, de ad egy plusz védelmi réteget a fényezésnek, és a tisztítást is megkönnyíti.

Vagyis ha legközelebb célba vesz egy galamb, nem kell azonnal pánikba esni, de érdemes gyorsan cselekedni.