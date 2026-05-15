Komoly bajba keverte a lustaság a nyugdíjast, akit kedd délelőtt állítottak meg a dél-franciaországi Montauban rendőrei, írja a L’ Opinion Independente-ra hivatkozva az AutoPlus.fr.

Véletlenszerű rutinellenőrzésről volt szó, előzetesen semmilyen szabálytalanság gyanúja nem merült fel. A 69 éves férfi igazolta magát, még azt is elmondta az egyenruhásoknak, hogy a kollégáikhoz tart, az egyik őrsön tanúként idézték be egy ügyben.

Akkor jött a meglepetés, amikor a rendőrök ellenőrizték az idős férfi adatait, kiderült ugyanis, hogy 2014 januárja óta, azaz több mint 12 éve nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel.

Innen már nem jókedvéből, hanem kényszerből, őrizetben ment a rendőrőrsre, ahol nem is tagadta, hogy réges-rég nincs jogsija, a kérdésre viszont, hogy akkor miért autóval kelt útra, csak annyit tudott mondani, hogy nem volt kedve gyalogolni, biciklizni vagy buszozni, ezért ült a volán mögé.

Franciaországban igen komolyan veszik az érvényes engedély nélküli vezetést, a jármű lefoglalásától a képzésen való részvételre való kötelezésen, a vezetőstől való, akár több évre szóló eltiltáson keresztül 15 ezer eurós (5,4 millió Ft) pénzbírságig és akár egy év szabadságvesztésig is terjedhetnek a szankciók. Egyelőre nem tudni, a lusta nyugdíjast mivel jutalmazzák, ügye csak szeptemberben kerül bíróság elé.