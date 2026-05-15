Képzeld el, hogy már kezedben van a jogosítványod, amikor egyszer csak szólnak, hogy az mégsem érvényes, újra le kell tenned a forgalmi vizsgát. Valami ilyesmi történt nemrég Philadelphiában, az Egyesült Államokban.

Mint arról a Carscoops beszámolt, egy vizsgaközpont kapcsán szabálytalanságok merültek fel. Hivatalos információból több eleinte nem látott napvilágot, de a helyi média kérésére a helyi közlekedési hatóság közölte, a nettó vizsgaidővel nem volt valami rendben. Egy korábban ott vizsgázó autóvezető szerint mindez egyetlen vizsgáztatóhoz volt köthető.

Azok után, hogy ez kiderült, elég drasztikus lépésre szánta el magát a hatóság:

érvénytelenítették a 2024 októbere és 2025 novembere közötti vizsgaeredményeket

2500 ember esetében. Őket arról értesítették, hogy “vezetési készségvizsgájukat nem a PennDOT (a helyi közlekedési hatóság – a szerk.) által meghatározott szabványoknak megfelelően végezték el”. Választási lehetőségük nincs sok: újra kell vizsgázniuk, vagy igényelhetnek tanulójogsit, ám azzal volán mögé ülni komoly megkötésekkel jár, például önállóan nem is utazhatnak.

A hatóság információi szerint 1600-an már újra le is tették a vizsgát, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki örül a történteknek. A megszólaló érintettek igazságtalannak nevezik mindezt, mondván, ők nem hibáztak, mégis ők bűnhődnek.