Egyelőre nincsenek izgalmas Forma-1-es futamai a mezőny új csapatának, a Cadillacnek, azonban ez nem jelenti azt, hogy a versenyhétvégék eseménytelenek lennének számukra. Valtteri Bottasnak Miamiban a nem kívánatos eseményekből is jutott azok után, hogy

szállása elől ellopták céges autóját, egy Cadillac Escalade-et.

Bottas a Miami Nagydíj alatt a pályától egy kicsit távolabbi várost, Fort Lauderdale-t választotta szállásként, de a nyugisabbnak vélt helyszín a szombati napra visszaütött: reggelre ugyanis eltűnt az autója. “Pénteken visszaértem, minden rendben volt. A behajtóra álltam a kocsival, gyorsan megvacsiztam és korán ágyba bújtam. A slusszkulcs a házban volt, az autót bezártam” – fogalmazott a finn pilóta.

“Szombat reggel felkeltem. 15 perccel az indulás előtt még zuhanyoztam, amikor Paul Harris (egy F1-ben dolgozó mérnök – a szerk.), aki szintén ezen a szálláson lakott, felhívott. Mondtam neki, hogy miért hív, hisz itt vagyok a szomszédban, mire ő azt kérdezte, hogy hova mentem. Mire gondolsz – válaszoltam. Nos, a kocsi eltűnt. Ezt nem hittem el. Kimentem, kinyitottam az ajtót, az Escalade pedig eltűnt. A kulcsok még az asztalon voltak” – számolt be élményeiről Bottas.

A Cadillac-pilóta némi késéssel ugyan, de kiért aztán a pályára, az eseményeket gond nélkül abszolválta, még úgy is, hogy a belépői az ellopott kocsiban voltak. Az autó keresésébe még az FBI is beszállt, akik végül már másnap megtalálták a járművet egy bűnözők körében “népszerű” környéken.

Bottas több mint valószínű, hogy a Cadillac Escalade IQ-val járt-kelt volna Miamiban. Ennek a legnagyobb verziója, 760 lóerős csúcsteljesítménnyel rendelkezik, és hét ülés esetén is 1000 literes csomagtartóval (650 hátul, 350 elöl). A Cadillac Escalade IQL 5804 mm hosszú, a tükrökkel együtt 2390 mm széles (!!!), és 1991 mm magas.