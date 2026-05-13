A Mercedes-Benz S-osztály csúcsmotorja 2026-tól az M 177 Evo gyári kódú V8-as, négyliteres benzines, amely az S580 jelzésű kocsikban 537 lóerőt és 750 Nm-t produkál. A motor Miller-ciklusban, nyújtott terjeszkedési ütemmel működik a hatékonyság érdekében, a korábbi 90 fokos helyett 180 fokos főtengellyel (“cross-plane” helyett “flat-plane” V8).

Elvileg ez a motorkonstrukció gazdaságosabb, harapósabb de kevésbé finom járású, inkább sportmotoros, mint luxusautós, és a hangja sem olyan szép. De a németek azért németek, hogy az ilyesmit kihívásnak kezeljék. Kiegyensúlyozó tengelyekkel és gondosan hangolt akusztikus trükkökkel sikerült megoldani, hogy az új V8 még akkor is szebben szóljon, mint a régi, ha igazából nem szabadna neki. A motort elektromos kompresszor és turbófeltöltő lélegezteti, a finom elindulásokat pedig 48 voltos mild-hibrid rendszer segíti, 17 kW-nyi elektromos rásegítéssel.

Az S450 és S500 jelzés egy ilyen új W223-as fenekén az M 256 Evo kódú soros hathengeres, háromliteres benzinmotorra utal, 404 vagy 472 lóerővel, 600, rövid ideig akár 640 Nm-rel. A motorhoz kapcsolt elektromos kompresszor erősebb, mint a ráncfelvarrás előtt, a járása pedig állítólag finomabb, csendesebb.

S450e vagy S580e jelzést láthatunk a konnektoros hibrid hajtású S-Merciken, melyekben 163 lóerős villanymotor támogatja a háromliteres sor-6-os gyengébb vagy erősebb verzióját. 435 vagy 585 lóerő a végső teljesítményérték – vagyis a legerősebb S-Merci nem a V8-as, hanem a nagyobbik PHEV. A nettó 22 kWh-s akkumulátorral a tisztán elektromos hatótáv könnyen meghaladhatja a 100 kilométert. Az akku otthoni wallboxról 11, DC gyorstöltőről akár 60 kW csúcsteljesítménnyel tölthető.

A háromliteres, soros, dupla turbós dízelmotorral S350d vagy S450d változatban, 336 vagy 390 lóerővel készülhet a luxuslimuzin. A két dízelmotort is 48 voltos mild-hibrid rendszer támogatja a finom és takarékos működésben, és a hogy mild (vagy plug-in) hibrid segédrendszer, a 9 fokozatú automata váltó is kötelező tartozéka minden új S-Mercinek.

Az összes új S-osztály négykerék-hajtású, sőt: a légrugózás (Airmatic) is az alapfelszereltség része. Az iszonyú látványos, kormánytekerésre a kocsi álló helyzetében is működő négykerék-kormányzás is széria, de alapáron csak 4,5 fokban képes kifordulni a hátsó kerék. Aki a 10 fokos hátsó kerékelfordulást akarja, annak még fizetnie kell.

A kanyardőléseknek és a hosszanti bólintásoknak ellentartó adaptív lengéscsillapítás (E-Active Body Control) szintén feláras tétel. Új szuperképesség a car-to-x kommunikációs infókat és a más kocsiktól begyűjtött adatokat is felhasználó, kvázi kátyútérképet építő és az alapján az úthibákra a futóművet előre felkészítő szoftverelem a rugózás vezérlésében.

Az elektronikus szolgáltatásokhoz a Mercedes saját operációs rendszere, az MB.OS biztosítja a környezetet. Ez pedig egy olyan vízhűtéses(!) szuperszámítógépen fut, amely a kütyüt bemutató gyári szakember szerint mintegy 200 iPhone számítási kapacitását integrálja egyetlen modulba.

Minden új S-Merciben tíz külső kamera, öt radar és tucatnyi ultrahang-szenzor figyeli a környezetet. A maradi Európában nem, de a kínai piacon már most elérhető a MB.Drive Assist Pro funkció, amely sűrű városi forgalomban is képes a (felügyelt) önvezetésre. Az automatikus parkolás funkcióinak jópofa kiterjesztése az automatikus visszatolatás képessége, amely gombnyomásra (pontosabban képernyő-bökésre) kvázi visszajátssza az utolsó 150 métert: a kocsi pont azon a nyomvonalon megy majd hátra ezen a távon, mint ahogy azt odafelé megtettük vele. Kipróbáltam, remek játék, bár a mindennapi hasznát még keresem ennek a képességnek.

Újdonság az autóban a Google Maps integráció: a 14,4 collos központi kijelzőn immár gyönyörű műholdas nézetben követhetjük, merre járunk. A szélvédőre vetített kijelzőn mindeközben dolgozik a kiterjesztett valóság: lebegő deltaszárny repüli be előttünk az utat, dinamikusan változó méretű, pozíciójú nyíl mutatja, hol kell befordulnunk. És mindez nem csak parasztvakítás, tényleg működik, hasznos, segít – és persze szórakoztat.

Az utasok pedig mindeközben vígan Angry Birdsözhetnek saját kijelzőiken, nehogy unatkozzanak. Vagy lőhetnek szelfiket magukról, elől is, hátul is, miközben dübörög a zene a Dolby Atmos funkcióval kiegészített Burmester hangrendszerből.