A Mercedes-Benz kiterjedt gyártói hálózatának legbensőbb szentélyeibe invitálta a Vezesst, hogy megmutathassuk olvasóinknak, hogyan is készülnek a Manufaktur programban, vagyis egyedi vevői kérések, igények szerint gyártott, legdrágább, legkülönlegesebb Mercedes-Benz, Maybach vagy AMG modellek. A rendezvény apropója egészen pontosan az volt, hogy megnyílt az új Manufaktur Studio, ahol a magyar szaksajtó egyedüli képviselőjeként figyelhettük meg, hogyan válnak valósággá ezek az álomautók, hihetetlen mennyiségű kézi munkával, de immár a legkorszerűbb gyártásszervezésben.

Center of Excellence: milyen legyen a kocsi színe? Kárpitozása? A birtokon legelésző ló takarója?

Az egyedi, mondhatni méretre csináltatott Mercik, Maybachok, AMG modellek története, ha a vevő igazán elkötelezett, a Center of Excellence bemutatóteremben kezdődik. Ha itt körbesétál az ember és elbeszélget a személyzettel, soha többé nem fogja autószalonnak nevezni a kommersz márkák bemutatótermeit vagy a márkakereskedéseket. A legapróbb részletekig tudatosan kitalált bútorokkal, világítótestekkel, műtárgyakkal berendezett termekben a végtelenül kedves, udvarias és felkészült tanácsadókkal tényleg szalonhangulatban történhet az autó megálmodása.

Tudod, meddig varrnak egy prémiumkormányt? 1 /74 A Manufaktur Studio minőség-ellenőrző fényalagútja, benne egy S-osztály és Jürg Burzer, a Mercedes-Benz gyártásért felelős igazgatója 2 /74 Az egyedi rendelésű Mercik, AMG-k, Maybachok gyártási szentháromsága Sindelfingenben: a Center of Excellence szalon és átadó, a Manufaktur kárpitüzem az autógyár területén és a Manufaktur Studio, ahol készre szerelik a kocsikat 3 /74 A legelső Mercedes is egyedi rendelésre készült, 123 éves hagyomány ez a cégnél 5 /74 A Pixel Paint technológiával bármi felfesthető a karosszériaelemekre még a lakkozás előtt 6 /74 A Manufaktur Studio hivatalos megnyitása: lehullt a lepel az exkluzív kézi összeszerelő műhelyről 7 /74 A kocsikat AGV-k mozgatják egyik munkaállomásról a másikra, a gyártásszervezés real-time digitális rendszere szerint 9 /74 Már 80 alapszín közül választhatnak a vevők, de kérésre szinte bármit kikevernek ezen a palettán felül is 10 /74 Vannak vevők, akik más márkák színét kérik, mert mondjuk olyan AMG-modellt szeretnének a garázsukba, ami passzol egy már ott lévő klasszikus Ferrari vagy Lambó színéhez 11 /74 Festék, bőr és cérna végtelen kombinációja a Manufaktur Studióból 13 /74 Aki nem érzi jól magát egy gyári Maybach-székben, egyedi, az ő testére szabott ülést is kérhet a Manufakturtól 14 /74 Vannak, akik szerint Maybach-emblémából sosem lehet elég 15 /74 Pixel Paint festésű gépháztető: gyakorlatilag egy óriási ipari tintasugaras nyomtató rajzolta fel a mintát 17 /74 Az alapautók a Merci-gyárból érkeznek a Manufaktur Studióba, ahol kiveszik a dummyelemeket és beillesztik a helyükre az egyedileg, kézzel készült alkatrészeket 18 /74 Természetesen virtuálisan is meg lehet nézni, hogy mutat a kocsin a megálmodott szín 19 /74 Üléspárnavédő a szerelés idejére 21 /74 Az övcsat se karcolhat meg egy egyedi Mercedest! 22 /74 Készül az egyedi azonosítótábla, ezt is a Manufaktur Studióban ragasztják a helyére 23 /74 Automatikus autómozgató robot viszi a kocsikat a kormánybeszerelő állomásról az üléses helyre a mátrix rendszerben szervezett Manufaktur üzemben 25 /74 Az egyedi kárpitozású elemek ebben a gyáregységben készülnek a hatalmas sindelfingeni Mercedes-központ egyik csarnokában 26 /74 Egyedi SL 27 /74 Egyedi AMG GT 29 /74 Egy kis oltár néhány történelmi kegytárggyal a Mercedes egyedi gyártási múltjából 30 /74 A színezett bőrökkel indul a folyamat a Manufaktur-üzemben 31 /74 A színezett bőrökkel indul a folyamat a Manufaktur-üzemben 33 /74 Kamerás, számítógépes hibafeltérképezés – de ez még nem elég, emberi szem is ellenőrzi a nyersanyagot 34 /74 Bőrhibák: rovarcsípés, kidagadó erek nyomai, hegek... 35 /74 Szabásoptimalizálás: úgy kell kivágni a hibák közül a felhasználható anyagot, hogy minél kevesebb legyen a nyesedék 37 /74 Szabás nagy nyomású vízsugárral 38 /74 Az itt dolgozók hároméves tréning után kezdhetik meg a luxusautók alkatrészeinek készítését 39 /74 Nyomóminták: kérésre egyedi mintát is készítenek, monogrammal, családi címerrel, aláírással 41 /74 Az üléskárpit és más nagy felületű elem varrását robot is meg tudja csinálni, de a finom részletekhez emberi kéz kell 42 /74 Az üléskárpit és más nagy felületű elem varrását robot is meg tudja csinálni, de a finom részletekhez emberi kéz kell 43 /74 Maybach-kárpitok 45 /74 Vízbázisú ragasztóval rétegzik a bőrt 46 /74 Kész tetőkárpitok: a hosszúak a GLS Maybachoké, a rövidek a szedánoké 47 /74 Kirakat és valóság: helyes a lány, aki megmutatja nekünk a párnát, de igazából a mögötte álló bácsi varrta ezt készre négyórás munkával 49 /74 Így készül a Maybach-párnácska 50 /74 Egy egyszerűbb egyedi kormány négy, egy komplikáltabb, bőr-fa karima nyolc órán át készül 51 /74 Amikor eljönnek a vevők üzemlátogatásra, valahol itt tudatosul bennük igazán, hogy miért is fizettek olyan sokat: egy ember nyolc órán át varrta az ő kocsijukra csak a bőrözést! 53 /74 Egyedi minták, grafikák is belevarrhatók az üléskárpitokba 54 /74 Egyedi minták, grafikák is belevarrhatók az üléskárpitokba 55 /74 Center of excellence: bemutatóterem az igazán drága Mercedesek vevői számára 57 /74 A G-osztályok 80 százalékát egyedi kérésekkel rendelik, ezek a kocsik mind átfutnak a Manufakturon 58 /74 Center of excellence: bemutatóterem az igazán drága Mercedesek vevői számára 59 /74 Center of excellence: bemutatóterem az igazán drága Mercedesek vevői számára 61 /74 A Guard részleg: itt lehet összekonfigurálni a páncélozott Mercit, Maybachot, AMG-t 62 /74 Szétlőtt Merci-profil dekorációs elemként 63 /74 Lakáskiegészítő Maybach-tulajoknak 65 /74 Anyagminták G-Merci pótkeréktartóban – jópofa! 66 /74 Ez a Burmester hifi szolgáltatja a zenét a Center of Excellence-ben. A távirányító is egyedi darab 67 /74 Maybach-belső 69 /74 AMG-belső 70 /74 És aki ebből se tud választani, kevertethet magának szinte bármit 71 /74 Anyagminták kapaszkodóhoz 73 /74 Nem is igazi maybachos, aki nem vesz a lovára márkázott takarót, nyerget is Sindelfingenben az új kocsi mellé! 74 /74 Mondom: Maybach-logóból sosem elég!

Külön terme van itt a G-nek, az AMG-nek, a Maybachnak és a Guardnak, vagyis a páncélozott járműveknek. A dekoráció finoman, de állandóan az ember tudatküszöbén tartja, hogy nem egy, hanem az autógyártónál jár, annál az emberöltők óta megszakítatlan történelmű cégnél, ahol ez a dolog, hogy autó, egyáltalán megszületett. És az is nagyon hamar egyértelművé válik, hogy a Maybach vagy az AMG egyáltalán nem biztos, hogy csupán az autózással kapcsolódhat össze. Az itt-ott felbukkanó display-ek világossá teszik, hogy saját magunkat, de akár a lovunkat is felöltöztethetjük Maybachba, ha szeretnénk:

El is hiszem, amit az egyik értékesítő mesélt. Volt ügyfél, aki annyira belelkesedett, hogy kénytelenek voltak lakberendezőt is bevonni az autóvásárlási folyamatba, mert a kedves vevő ráébredt, hogy ő nemcsak az új autójában, hanem a nappalijában is ezt a puha-illatos-finom hangulatot szeretné érezni.

Négy óra, és már el is készül egy bőrpárna a kárpitosműhelyben

A Manufaktur programban megrendelt autók gyártástechnológiai szempontból abban különböznek az alapmodellektől, hogy festésük különleges, néha teljesen egyedi. Bőrkárpitozott elemeik nagyrészt kézi munkával készülnek, valamint a végső összeszerelésük is kézzel történik. Hogy a festés hogyan is zajlik, pontosan hogyan kapják meg a kéttónusú fényezést, a kézzel húzott csíkokat az autók, most nem láthattuk, végigjártuk viszont a bőr teljes útját a kárpitosműhelyben.

Az üzem Németországban, a sindelfingeni gyár területén működik az egyik nagy csarnokban. Autógyári viszonylatban kifejezetten csendes, kellemes, nyugodt környezetben dolgozik itt az a mintegy kétszázötven ember, akik hároméves tréninget követően válhatnak Manufaktur-mesterré. Ahogy bejártuk a helyszínt, úgy láttam, az itt dolgozók az autóipar legboldogabb munkásai közé tartoznak; ez alighanem a szuperprémium-márkáknál dolgozó autóipari szakemberek kiváltsága, mert hasonló hangulatot éreztem korábban a Porsche zuffenhauseni üzemében és az Audi RS gyártóegységében is.

Míg egy hétköznapi autógyárban a kékgalléros dolgozók jobb esetben is csak közönyösek, ha látogató téved a területükre, a legendás márkáknál mindig örömmel, büszkén mutatják meg a mesterek, hogyan járulnak hozzá a csodálatos végtermék elkészültéhez.

a videó a hirdetés után indul

A Manufaktur kárpitosműhelyében úgy indul a folyamat, hogy a csarnok egyik végébe bejönnek az „úthengerrel elgázolt” tehén formájú, színes egész bőrök. Ezek először gépi és emberi optikai hibakeresésen mennek át, majd a táblabőrök digitális leképezésén a hibapöttyök közé elektronikus tollal „felrajzolják” azokat a tökéletes darabokat, amelyekből az egyes kárpitelemek készülnek majd el. Ezt persze úgy kell megcsinálni, hogy minél kevesebb legyen a nyesedék, a leeső darab, mert az egyrészt veszteség, másrészt hulladék – bár az innen kikerülő bőrhulladék nem a szemétre, hanem kisebb bőrtárgyakat gyártó cégekhez kerül, amelyek hasznosítják az arra még alkalmas részeket.

Látványos pillanat, amikor a bőrtáblából két nagy gép kiszabja a jó darabokat. Az egyik vízsugarat használ erre a célra a hűrőradiátor-szerű, lyukacsos lapon fekvő bőr felett szaladgálva; ez pontosabb, de lassabb, mint a másik, amelyik pengével nyesi a bőrt egy nagy filctábla felett.

A kész, méretre vágott darabok mennek tovább. Van, amelyikre szivacsréteget ragasztanak (vízbázisú ragasztóval, környezetvédelmi okból, ami a 12 hengeres luxusautók gyártásánál rendkívül fontos), van, amelyik közvetlenül kerül fel a párnázást nem igénylő helyekre, mondjuk a napellenzőre. A kisebb daraboknál a bőr felragasztása a kemény alapra teljesen kézi munkával történik: hőlégfúvós melegítés és kézi simítgatás kifulladásig. A nagy felületű tetőkárpitelemre viszont gép szorítja és melegíti fel a bőrt, de a végső eligazgatás, peremezés itt is kézzel megy.

A legtöbb kézimunka-igény ott jelentkezik, ahol varrni kell. Van már ugyan automata, ami egy ülőlap vagy háttámla hosszabb varrásait egyedül csinálja meg, de a kormány, a fejtámlák, a fejpárnák varrása, a szegés kézzel történik. A folyamatos odafigyelést igénylő, hibázást nem engedő (rossz helyen nem lehet kilyukasztani a bőrt, akkor kuka az egész) bőrkárpitvarró szakma pályacsúcsa a kormánybőrözés; még az egyszerűbb AMG-kormányból is csak kettőt lehet megcsinálni egy műszak alatt, de a lakkozott fabetétes Maybach-kormány bebőrözése nyolcórás meló!

A vegán műbőrre nem kattantak még rá a gazdagok? Rákérdeztem a bőripari szakembereknél, hogy mi a helyzet a luxusautó-szegmensben a tömegmodelleknél a valódi bőrt már teljesen általánosan kiváltó szintetikus anyagokkal. Azt mondták, hogy ők azzal is tudnak dolgozni, sőt: a végtermék vizuálisan talán még ha nem is szebb, de tökéletesebb lehet, hiszen a teljesen homogén műbőröknél fel se merülhet a hibázás lehetősége. De azok a vevők, akik igazán komoly luxusautót keresnek, nagy többségükben – még – valódi bőrre vágynak. A trendek viszont valószínűleg elérnek majd ide is; van rá esély, hogy a leggazdagabbak körében is elkezd majd ciki lenni állati bőrben ülni. Még akkor is, ha nehéz objektíven igazolni, hogy az állati eredetű, természetes anyagnál valahogyan környezetkímélőbb bír lenni a plasztik.

Autógyár, ahol még az övcsat is bőrborítást kap

A kész ülések, kormányok, tetőkárpitok mehetnek a végső összeszerelés helyszínére. Ez mostantól a vadonatúj Manifaktur Studio, ami voltaképpen egy nagyon kicsi autógyár utolsó szerelősorának felel meg, azzal a hatalmas különbséggel, hogy ez nem szerelősor. A gyártásszervezés úgynevezett mátrixrendszerben történik, vagyis a kilenc munkaállomás között gondosan és folyamatosan szervezett rendben, de nem feltétlenül lineárisan fuvarozzák a kocsikat ide-oda kis robot-targoncák, úgy, hogy a lehető legjobban ki lehessen használni a rendelkezésre álló kapacitást. Már csak azért sem lett volna értelme szalagszerű rendszert kialakítani itt, mert nem minden kocsin kell elvégezni minden lehetséges munkafázist; lehet, hogy az egyediség kimerül egy-két különleges elem felszerelésében.

Persze az is lehet, hogy a kedves vevő emblémák sorát vagy valamilyen egyedi ábrát kér a motorháztetőre. Ebben az esetben a Manufaktur Studio feladata az új, Pixel Paint nevű festés beütemezése a gyártásba, melynek során egy nagy, ipari tintasugaras nyomtató a végső lakkrétegek előtt festi fel a tetszőleges színű, formájú mintát mondjuk a motorháztetőre. Így a kész autón nem domborodik a minta, hanem a festés részeként jelenik meg, ami elképesztően jól néz ki, és már csak azért is nagyon menő, mert máshol az eredeti gyártási folyamatban tudomásunk szerint nem tudnak ilyet csinálni. Még.

A hangulat a Manufaktur Studióban is tipikus luxusautógyári. Komolyan, felelősségteljesen, de jó hangulatban megy a munka – már amennyire ezt meg lehetett állapítani az ottjártunkkor átmenetileg tárlatvezetésre berendezett kisüzemben. Az általános jóérzés mindenesetre indokolt: aki itt dolgozik, olyan autók előállításában vesz részt, amelyből jó eséllyel csupán egyetlenegy lesz az egész világon.

Mennyire lehet egyedi az a festés? – kérdeztük a Mercedes-Benz gyártásért felelős igazgatóját Az üzemlátogatás részeként egy kerekasztal-beszélgetésen vehettünk részt Jörg Burzerrel, a Mercedes igazgatótanácsának gyártásért, minőségbiztosításért és ellátási láncért felelős tagjával. A kérdések mind egy komoly és egy komolytalan téma köré csoportosultak: hogy viseli a Mercedes-Benz a kínai nyomulást, illetve mi lesz a márka renoméjával, ha mondjuk egy amerikai gengszter meztelen nőt akarna festetni Pixel Painttel a gyári rendelésből várt Maybachja motorháztetejére? És akkor még csak egy egészen szalonképes lehetőséget vázoltunk, ugye. Kínával az van, hogy a Mercedes, illetve a luxusautó-ipar a maga részéről továbbra is félelmektől mentesen fogadja a piaci versenyből származó kihívásokat. Sőt: Burzer úr szerint a technológiai és minőségi színvonal fenntartására és fejlődésére, ami a Mercedes márkaértékének is része, épp a versenypiaci nyomás a legbiztosabb garancia. A németországi gyártás megmaradásának, megtartásának szándéka a márka részéről egyértelmű, a Mercedes-Benz esetében olyan tradíciókról van szó ebben a kérdésben, amelyeket nem kívánnak és nem is tartanának előnyösnek feladni. A Manufaktur Studio megnyitása is ennek az üzenetnek a része: a legkülönlegesebb autók gyártásának központja innentől deklaráltan Sindelfingenben van. A meztelen nős kérés lehetőségével kapcsolatban a gyártási igazgató úgy véli, a megrendelővel folytatott személyes konzultációk során a márkát esetleg romboló, PR-okokból nem elfogadható kérések elutasítását sikerül majd a jövőben is megoldani, és nem tartja reális veszélynek, hogy gyári aktképek borítsák majd el az AMG-k, Maybachok, S-osztályok orrát szerte a világon.

A Manufaktur Studio megnyitásával megnőtt az individualizálható autók száma, így az eddig a Manufaktur-programba bevont AMG, Maybach és G-modellek mellett 2025-től a Mercedes az S-osztályokhoz is várja a különleges vevői igényeket. A kapacitásbővítés része az is, hogy immár 80 gyári szín közül választhatnak a vevők a korábbi pár tucat helyett, de ha ez sem elég, igazából szinte bármilyen egyedi árnyalatot ki tudnak keverni. Például ilyeneket is:

Ezek az autók természetesen árukban is igazán különlegesek. Ez persze egy individualizált kocsinál mindig a vevő és a gyártó intim ügye, így amikor rákérdeztem, hogy mégis hova lehet elvinni egy 12 hengeres, egyedi luxusautó árát, félig-meddig kitérő választ kaptam. A Manufaktur nemcsak az egyedi rendelésű, hanem a nagyon kis szériás high-end Mercedes modellek gyártóüzeme is, így a legutóbbi, mindössze 150 darabos Virgil Abloh csomagos 680-as Maybach 500 ezer eurós árát említették. Ez több mint 200 millió forint, vagyis ez a kocsi drágább, mint két darab alapáras S680 Maybach (aminek jelenlegi listaára 97,5 millió forint). Ennél sokkal több pénzt még igazán extrém ötletekkel is nehéz otthagyni egyetlen autóért a Manufakturnál.