Városban használva nem jön át igazán az elvárt öröm az M5 vezetése közben, elég nagynak és nehéznek tűnik ilyen környezetben, sőt a kerekek is súlyosnak tűnnek rajta, amennyiben rosszabb úton próbálunk dinamikusan haladni. Persze, piszkosul gyors is, de valahogy nem komfortos ezzel az autóval a városban rombolni.

Miután ráeszméltünk erre, az Electric mód tökéletes kompromisszumnak tűnik munkába járáshoz, a gyári adat szerint 69 kilométert tehető meg maximum – benzinmotor nélkül, összkerékhajtással. Logikusnak tűnik, de sok más modellt kipróbálva mégis meglepő, hogy ebben a módban tényleg kizárólag a villanymotor dolgozik, nem kapcsolgat be feleslegesen a V8-as egy-egy dinamikusabb gyorsításkor.

Nem szakítja le a fejünk, de nem is bántóan lassú villannyal az M5, akár autópályán is használható, hiszen 140 km/órás sebességig működik ebben az üzemmódban. Talán ez a legmeglepőbb vele kapcsolatban, hiszen az M5 mindig is gyors volt és pusztító, de hogy legyen benne egy igazán csendes, hétköznapokra szabott lopakodó mód, az érdeles.

A padlógáz után a további kattanásig letaposva, illetve a váltófülek babrálásával azért előcsalogatható a benzines is, ha nagy szükség lenne rá. És itt jön el a pillanat, amikor az M5 és annak vezetője igazán jól érzi magát. A temérdek lóerő és jókora nyomaték itt mutatja ki a foga fehérjét, az autópályás 100 feletti gyorsítások azok, amelyek egy 500 lóerő környéki villanyautóból átülve is meglepik a vezetőt.

A 80-120 közötti 2,2 másodperces rugalmasság elképesztő, de ne higgyük, hogy nagyobb tempónál, nem passzíroz bennünket az ülésbe a gyorsulás. Beszédes a 10,9 másodperces 0-200, és biztos, hogy felette is van erő bőven. Kár, hogy ezeket a tartományokat legálisan még autópályán sem lehet kihasználni idehaza.

Ahhoz, hogy végképp beleszeress, muszáj egy kanyargós országúton is kipróbálni az M5-öst, ahol az erő mellett, a tapadás is egészen elképesztő. A 2,5 tonna körüli saját tömegét itt gyorsan elfeledteti a G90-es, a szédülés határára repítenek a G-erők, ahol a normál utcai abroncsok mégcsak meg sem nyikkannak. A kora reggeli hűvös aszfalton MDM beállításban olykor megcsúszik az autó fara egy kanyarban, bekapcsolt elektronikával viszont tökéletes tapadással, és elképesztő tempóval fordulhatunk. Ez az igazi varázslat, amire az új M5 képes.

Az adaptív futómű csillapítása mindeközben inkább kényelmes, mint sportos, egy utazólimuzinnak megfelelő, és az ülések is hasonlóan teljesítenek – hosszú távon sem gémberüdünk el benne, és az oldalttartás is meglepően jó. A kormányzás nem túl közvetlen, de ami fontos, nagy tempónál is pontosan irányítható vele az M5, hiába a vártnál kevesebb visszajelzés. Tesztautónk fékei a karbonkerémia tárcsákkal jól adagolhatók voltak, erőfeszítés nélkül lassították nagyobb tempóról az M5-öt.

A váltókar hiánya azért kicsit fáj, manuális módban szívesen pöcögtettem volna. A váltófülek, sajnos lassan reagálnak, így az jelentősen lassítja a tempót az automata módhoz képest.