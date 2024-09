Mondanám, hogy szerényebben indul be az RS 6 GT, mint a mögöttünk üvegfallal elzárt R8, de nem lenne igaz. A hideg V8-as indításától feláll a szőr a karomon, ha nem is szakítja ki a dobhártyámat, mint egy IMSA GTO versenyautó tenné, ez akkor is nagyot szól. Kegyetlen a karakter, főleg a fehér autóé, egy igazi pusztító, pont úgy néz ki, mint egy pályára kész versenyautó felmatricázás előtt, és ez folyton bizserget valamit hátul a kisagyamban.

A luxusautó karaktertől ez mesze van, teljesen természetes, hogy lenyúlok a kagylóülés oldalára és elkezdem pumpálni lefelé, inkább az idegen, hogy a kormány motorosan mozog. Ebben az autóban nincs elkényeztetve különösebben senki, a rengeteg Alcantara miatt is inkább funkcionálisnak tűnik a vas, mintsem kiegészítőnek a méretes bankszámlánk mellé, ettől pedig számomra egészen emberközelinek tűnik, még ha közben kis túlzással előbb hasonlítható Concorde-hoz, mint bármilyen autóhoz a technika teljesítménye.

Viszont, ami itt történik, valami egészen sötét mágia, mert ahogy elindulok az RS 6 GT-vel, semmivel sem tűnik veszélyesebbnek, mint az a dízel A6 Avant, amivel a sajtóút fennmaradó részén közlekedtem. Habkönnyedén gurítja meg a V8-as a testes karosszériát, ebben pedig a váltónak is komoly szerepe van. Az RS 6 GT nem feszül be, ha nincs rá szükség és még a futóműve is rendesen légies. Nyugodtan dörmög a V8-as, ahogy gurulok lámpától lámpáig a gyártó központja előtt, egyelőre semmi drámai, de még csak bizsergetőnek sem igazán mondanám. Mi történik itt?

Pontosan az, amit érzek: amíg nem kell, addig nem tolja az arcomba, hogy márpedig itt mészárlás lesz, ha csak kicsit jobban rálépsz a gázpedálra. Köszönhetően a tökéletes bajor vidéki utaknak, a gerincem is köszöni, jól van. Utaztam már ennél rosszabbul kategóriákkal kisebb és puhányabb autókban is, most azt érzem, ha világ körüli útra kéne menni, az RS 6 GT-vel lenne a legjobb dolgom. Szóval így lehet teljes értékű családi kombi egy 630 lóerős brutális V8-as sportautó. De lőjük el neki, nézzük, mit tud!

Aki tapasztalt már erős villanyautós gyorsítást, annak ismerős lesz az RS 6 GT, csak mellé darál elöl és süvít hátul a 4,0 literes V8-as, vagyis minden kerek. Olyan éles a gázreakció, hogy szinte karcolja a jobb talpamat, ahogy próbálgatom a vidéki utakon az Audit. AMG Mercik jutnak eszembe a hangjáról, ez a szeletelő és közben turbinaként süvítő V8 leginkább azokhoz hasonlít, és ez nagyon is jó. Gépszerű, mármint vadászgépszerű a karaktere, könyörtelen és súlyos az élmény, és halálpontos.

Négy tenyérnyi folt helyett négy tálcányi területen tapadnak az aszfaltra a 285 széles abroncsok. Ezért messze semmi félelemkeltő mozdulata nincs az RS 6 GT-nek, akármennyire is tolom neki a legélesebb kanyarban is. Egészen addig, amíg szándékosan nem húzgálom a bajszát, olyan döbbenetesen pontos és könnyed, hogy hirtelen el is felejtem, mekkora autóban ülök. Könnyedén mozdul egyik kanyarból a másikba, terhel jobbról balra karosszéria dőlés nélkül, vált tűpontosan vissza kanyar előtt és brutális terhelésen a csúcsponttól kifelé.

A hátsókerék-kormányzás szinte észrevétlenül segít terelgetni a hatalmas testet, ugyanakkor képes megviccelni, ha úgy alakul. Kanyarodás közben hirtelen gázadás és plusz befelé kormányzással ugyanúgy megúszik a hátulja, mintha csak hátsókerekes lenne. Ezzel már van benne rizikó meg izgalom is. Azt nem mondom, hogy ott akkor a menetpróbán jó volt ezt érezni egy ekkora autótól, de ha összeszoknánk, biztosan megtanulnám kihasználni, mert az RS 6 GT végtelenül kezesnek tűnik.

Kormányzása könnyed és pontos, éles, de nem nehéz, ezen a ponton azt mondanám rá, hogy tökéletes, még ha az nem is feltétlenül létezik, valahogy így képzelem el. Fékezési képességeire főként akkor derült igazán fény, amikor elkezdtük keresni a maximális sebességét az Autobahn szabad szakaszain. A 250-et olyan hamar eléri, mintha ez teljesen természetes lenne, és közben nemhogy kerékzaj, de szélzaj is csak elviselhető sustorgásként hallható.

Ma már nem ugyanaz a német autópálya forgalma, mint 10-12 évvel ezelőtt, látszólag senkit nem érdekel már, hogy mögöttük annyival érkezhetnek autók, amennyivel akarnak és sokszor aki kijön, ott is marad előttünk szotyizni. Bosszantó, de az biztos, hogy a sorozatos kivágódók miatt dolgozhattak a karbon tárcsák elöl és 250-ről is ugyanúgy lassítottak sokadjára is, mint 150-ről vagy 200-ról. Mennyi lett a vége? Félelmetesen rugalmasan viselkedett 250 km/h felett is, de a forgalom miatt 305 helyett be kellett érnünk a 285 km/h-s csúcssebességgel, ami nekem egyelőre személyes rekord, de a 300-tól azért még mindig viszket a tenyerem.

Apró érdekesség, hogy a hegyi szerpentines kanyargásunk és az Autobahnon végzett külön számított 1,5 órás tesztkör után felnyitottam a karbonszálas géptetőt, és csak kellemesen langyos levegő érintette meg a kezem. Be tudtam nyúlni a motor mellé anélkül, hogy forróságot éreztem volna. Pedig a V8-as irgalmatlan módon dolgozik, a hőleadása mégis döbbenetesen jól működik. Egy ilyen kör után bármi más autó nyitott gépteteje előtt leolvadt volna az arcom.