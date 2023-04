1975 óta nőtt annyit a 3-as BMW, hogy mai evolúciós szintjén nemcsak elöl tágas, de hátul is van benne elég hely egy-kilencven magas embereknek, még ha passzentosan is. A minőségérzet nagyrészt jó, csak a B-oszlopot borító műanyag hat olcsónak.

Egy sorral előrébb továbbra sem sokat használ ki a BMW a 12,3” képátlójú digitális műszeregység nézetváltási lehetőségeiből, de az óracsoport grafikája és képminősége remek. Ugyanez áll a vele közös fedőlap alatt ívelt kijelzővé összefogott, 14,9” képátlójú multimédiás monitorra is. Az M-funkciókkal gazdagított head-up kijelző opciós tartozék, minden pénzt megér.

Sok fineszes megoldást örökölt az M3 a többi 3-as Touringtól. A külön nyitható csomagtérablakot átvehetnék más márkák is az eddigieken túl, annyira jó, hogy az üveget felpattintva gyorsabb berámolni a cuccokat, mint a motoros csomagtérfedél emelésére várni, bár az M3-ban a nyitás és a zárás nem mondható lassúnak.

500-ról 1510 literre bővíthető a csomagtartó, opcióként pedig ehhez a modellhez is kérhető az a csúszásgátló rendszer, amely a padlóból kiemelkedő, gumírozott sínekkel akadályozza meg, hogy például éles kanyarban elmozduljanak a csomagok.

Ügyes a 40:20:40 arányban osztott üléstámla, aminek a középső emelt ledöntve sokkal könnyebb hosszú dolgokat szállítani, mint egy sima síalagúttal a kartámasz mögött. Ritka igényességre és praktikus érzékre vall a csomagtérpadló alatti üregbe helyezhető kalaptartó és kutyaháló, erre nagyon sok márka nem gondol.

Nagyon szeretem a BMW-modellekben, hogy a motor leállítása nem küldi aludni az elektromos rendszert is, fut le-fel az elektromos ablak és még ajtónyitás után is szól a rádió, amíg be nem zárjuk az autót. Épp ezért nem értettem, miért nem működhet az alapjárati motorleállítás fázisaiban a fedélzeti számítógép? Amíg a motor áll, nem lépteti az átlagfogyasztást a különféle kezdőpontok óta.