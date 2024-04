Ugyanazzal a kilinccsel nyílik az ajtó, amivel az S-osztály, az EQS és az EQE-k is, ha megrendelik hozzá, szóval alapvetően a karosszéria síkjába süllyed. Mögötte egy olyan mercedesesen magas minőségű utastér vár, amilyet az elektromos modellkínálatuk nem tud, csak a komolyan vehető modellek, mint a C, az E vagy az S. Kicsit már ismerős is, miután az SL-hez megszólalásig hasonlít, de azért vannak új trükkjei.

Itt is kiválóan működik a szinte árnyékoló nélkül, de azért rendes fészekbe épített digitális műszeregység. Ez a dizájn remek, úgy modern, hogy van benne klasszikus vonás, a kijelző képe pedig tűéles. Furcsa, hogy a fordulatszám minkét irányba pulzál a grafikán, de így sokkal látványosabb, mintha a körműszeres képet kapnánk, amit minden Mercedesben használnak.

Ez a kijelző 12,3 colos, a középső multimédia pedig 11 és majdnem négyzet alakú. A legfrissebb MBUX szoftverrel ez is tud beszédvezérlést, kiterjesztett valóságú navigációt és hasonlóakat. Az AMG specifikus funkciók pedig már itt kezdődnek is a köridőmérővel, gyorsulás mérővel, klasszikus és csodás grafikájú IWC stopperórával.

Ezen túl a HUD is be tud szállni a buliba, a kiterjesztett valóság nem csak navigációs adatokat vetíthet ki elénk a szélvédőre, hanem versenypályán a korábban rögzített nyomvonalunkat, és még szellemautót is, mint a számítógépes szimulátorok. Kijelzőből nem lehet elég, a kormányra is került kettő, jobb oldalon a menetmódot, bal oldalon az autó beállításait változtathatjuk velük és végre a minőségük is sikerült, már nem recsegnek, ha nyomkodni kezdem.

Recsegni csak a tetőpanelen lévő zongoralakk modul és az ajtókra került panel képes, akárcsak a többi Mercedesben, de ezeken kívül minden kiváló. A középső kijelző dőlésszöge itt nem állítható úgy, mint az SL-ben, a fix tető miatt itt nem bánthat a besütő napfény.

2 üléses, vagy 2+2 üléses lehet

Elöl két bitang jó tartású sportülés fogad, körbe ölel, érzem a vállaimnál is. Az is feltűnik, hogy borzolja a hajamat a tetőkárpit, és mennék még lefelé, de nem lehet. 7 centivel ülök magasabban, mint az előző AMG GT-ben, ami elég furcsán hangzik, de így van. Állítólag sokan panaszkodtak, hogy nehéz kiszállni belőle, ezért készült az utód „kényelmesebbre”. Ezt én nem neveznék jó döntésnek, pont az a 7 centi hiányzik a tökéletes pozícióhoz, de a puhány vásárlókért mindent.

Nekik készült az új modellbe csomagtartó is, összesen 321 liternyi, ezzel már praktikusnak is mondható a GT. De nem annyira, mintha megrendeljük a hátsó üléssort, ami lehajtható, így bővíthetővé válik a raktér 675 literre. Alapáron egy műanyag fal kerül a GT-be, ami fix és csúnya is, így nem hinném, hogy lenne, aki nem rendeli meg a plusz két hátsó bőrözött ülést.

Ülni itt ugyanannyian fognak, mint az előzőben – abban nem is volt hátsó ülés – mivel közel lehetetlen. Maximum 150 centis utasokra homologizálta a Mercedes, de a függőleges háttámla miatt ez gyerekeknek sem jó, legfeljebb büntetésből. Bedobni a táskát, kabátokat, apró poggyászt, arra tökéletes, de ülésnek azért ne nevezzük.