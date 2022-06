Álomautó a valóságban – Aston Martin DB11 Volante

Saját fejlesztésű alumínium padlólemezt használ az Aston Martin a DB11-hez. Hegesztéssel és ragasztással érik el a kellő merevséget, amiből a kabrió esetében sokkal többre van szükség a tető hiányában. A kupéhoz képest 110 kilogrammal nehezebb, 1870 kilogrammot nyom a Volante, de ennyit áldozhatunk a karosszéria merevségének oltárán. Sokkal fontosabb, hogy ez rendben legyen, a motor úgyis elbírja még a plusz súlyt.

Elöl hátul megerősítették a bölcsőket a kupéhoz képest, a padlólemez is kapott plusz merevítéseket, a rugótortornyokat elöl és hátul is merevítők támasztják. A kupénál közel tökéletes 51/49 %-os súlyelosztás a kabrió esetében megfordul, 47/53 % az első és hátsó tengely között. A tetőszerkezet, a plusz merevítések és a hátratolt V8-as motor miatt jut több súly a hátsó tengelyre. Ezzel együtt keményebb rugókat és lengéscsillapítókat kapott, hogy az autó mozgása tökéletes legyen a megváltozott súly arányokkal is.

Nemcsak a vázszerkezet, de a karosszéria elemek is alumíniumból készülnek, így lehet, hogy bár a gépháztető hatalmas, mégsem túl nehéz. Külön érdekes, hogy eltérően a ma megszokottól elöl van a forgáspontja a tetőnek. Alatta találjuk a Mercedes-AMG-től származó M177-es kódjelű 4,0 literes V8-as motort. Kettő darab turbóját a hengersorok közé építik, így elég kompakt ahhoz, hogy akár a C-osztályba is beférjen, így itt simán megvan. A DB11-ben látszik, hogy nagyobb motorra tervezték a helyet. Míg a V12-es modellben és a DBS-ben szorosan leköti az alumínium toronymerevítő a tizenkéthengeres motort, addig a V8-as eléggé elveszik alatta, kevésbé nyújt izgalmas látványt.

Volantéból is van V12-es Minden élmény legtetejét jelenti most az Aston Martinnál a V12-es DBS Superleggera modell. A V12-es, saját fejlesztésű turbós benzinmotor mellett a karosszériát is könnyítették. karbonszálas karosszériaelemeket használnak alumínium helyett, így a 725 lóerős, 900 Nm nyomatékű motornak, csak 1,7 tonnás tömeget kell megmozdítania. A kabrió kicsit nehezebb a merevítések miatt, de a V12-es egyébként is csodálatos hangját és a kipufogó hátborzongató orgánumát és durrogásait nyitott tetővel lehet a leginkább átélni. Még szerencse, hogy a DBS-ből is készül Volante, a legcsodálatosabb Aston Martin most.

A DB11 V8-as motorja 510 lóerőt teljesít 6000-es fordulatszámnál, de a pazar élményhez nem feltétlenül kell pörgetni, a turbóknak köszönhetően a csúcsnyomaték, 675 Nm, 2000-5000-es fordulatszám között elérhető. A kerekek elpusztításán túl, a takarékosságra is gondoltak egy kicsit, így részterhelésen hengerlekapcsolásra is képes, így hosszú távon nem eszi meg a világ összes benzinjét. Váltója nem a Mercedestől, hanem a ZF-től érkezik, hagyományos hidrodinamikus egység nyolc fokozattal. Transaxle elrendezésben építik be, a motor elől a váltó a hátsó tengelyhez beszerelve. Differenciálműve mechanikusan önzáró, kardántengelye pedig karbonszálas erősítésű műanyagból készül, a motor és a váltó között egy alumínium csőházban fut.

Futóműve elöl duplalengőkaros, alumínium alkatrészekkel, hátul multilink, lengéscsillapítása adaptív, gombnyomásra állítható GT, Sport és Sport+ üzemmódokban akár a motor karakterisztikájától függetlenül is. A DB11 fékei hatdugattyúsak elöl és négydugattyúsak hátul 400, illetve 360 milliméteres acél tárcsákkal, a V8-as Volantéhoz nincs karbon-kerámia tárcsa opció. A hátsó fék mellett külön fix nyeregre került az egydugattyús kézifék. Csak hátsókerékhajtású lehet az Aston Martin DB11, ezzel a teljesítménnyel pedig így is 4,1 másodperc alatt éri el álló helyzetből a 100 km/h-t és csak 8,8-ra van szüksége a 160-hoz, de ott a helyes a szupersportkocsik között, hiszen eléri a 300 km/h-s tempót is.