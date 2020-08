Amíg emésztgetjük magunkban a számadatokat, nézzük, mi változott ránézésre a 911-es utcára szánt csúcsmodelljén. A fokozódó dinamikának vannak jelei: sosem volt még ilyen széles a karosszéria, hátul 1900 mm (+ 20 mm), elöl pedig 1840 mm (+ 45 mm) a távolság a két szélső pont között. Ezzel együtt természetesen a nyomtáv is szélesedett (elöl 1583, hátul 1600 mm), és nagyobb abroncsok feszülnek az elöl 20 (255/50), hátul 21” (315/30) méretű felniken.

A hosszirányú növekedés visszafogott a maga 28 milliméterével, és annak mondható a súlygyarapodás is, ami plusz 40 kilogrammot jelent a korábbi kivitelhez képest. A Porsche szerint a túlsúly nagy része a nyolcfokozatú PDK váltó, a részecskeszűrő és a nagyobb kerekek használatából adódik.

Amennyiben nincs nálunk centi vagy mérleg, akkor egyszerűbb az első LED fényszóróról, valamint a hátsó lámpákat összekötő piros LED csíkról felismerni a legújabb Turbo S-t, igaz, ezek a gyengébb kivitelen is megtalálhatók – így a Turbo S felismerése nem könnyű feladat. A két dupla, szögletes kipufogóvéggel sem minden esetben – hiszen most először már sportrendszer is rendelhető egy-egy ovális véggel. A próbált modelleken még modellfeliratot sem láttunk.

A kerámia fékrendszer láttán gyanakodhatunk ugyan – itt szériában jár –, de biztosra ezzel sem megyünk, opcióként ugyanis rendelhető az olcsóbb modellekhez is. A sárgára fényezett féknyergek egyébként minden esetben a drága fékrendszerre utalnak, de a visszafogottabb vásárlók kérhetik fekete színben is, ahogyan a képeken is látszik a fehér kupé esetében.