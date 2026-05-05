A Forma-1 – épp az Egyesült Államok és Izrael által indított – iráni háborús öthetes kényszerszünet után a Miami Nagydíjjal tért vissza, a 2026-os bajnokság folytatására pedig számos, főképp az USA-ban ismert hírességet, celebet trombitált össze az F1 vezetése és a csapatok.

Akadtak hiteles, a Forma-1 különböző fordulóin korábban számtalanszor részt vevő hírességek – a teniszcsillag Serena Williams, a színészkedés mellett végig profi autóversenyzői karriert vivő Patrick Dempsey, az F1-hétvégéken rendszeresen felbukkanó Terry Crews –, valamint olyanok is, akiknél pusztán a megejelnés számított – utóbbiak közé tartoztak a miami profi amerikaifoci-játékosok, a jobbára csak az USA-ban ismert tévés/internetes hírességek, például a pályafutását a Saturday Night Live varietéműsorban kezdő, jó ideje talkshow-házigazdaként tevékenykedő komikus-zenész, Jimmy Fallon is. (Nyitóképünkön.)

Fallon – szerencsétlenségére – a korábbi F1-pilóta, három évtizede rajtrácsos interjúkat is készítő szakkommentátor Martin Brundle-be is belebotlott, és miután nem is túl komoly kérdést kapott (“Mondjon nekünk valami mókásat!”), jobb híján egyszerűen a mikrofon szivacsborításának leharapásával „válaszolt”, ezt találta a legviccesebb válasznak, íme:

No, that wasn't a fever dream. Jimmy Fallon just tried to eat Martin Brundle's mic cover. 🤣 #F1 #MiamiGPpic.twitter.com/PEfORpdnY7 — Lucky Rebel (@LuckyRebel__) May 3, 2026

Brundle egyébként nem először futott bele nehezen kezelhető celebbe, a számos eset közül emlékezetes, amikor pár éve a nedves puncis dalával („WAP”) hírhedtté vált Meghan Thee Stallion testőrei pattintották le a veterán szakkommentátort.