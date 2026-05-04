Ha van guruló szobra a túltervezett mérnöki megoldásoknak, a megbízhatóságnak, az elegáns, időtálló megoldásoknak, az csak a Mercedes-Benz W123-asa lehet. Kortársai között akadtak hasonlóan jól öregedő darabok, de elérhetőségben, legyártott darabszámban kétség kívül ez az a gép, ami meghatározta, és a világ számára bizonyította akkoriban, hogy a német autóipar mire képes.

Gyakoriak a több millió kilométert futott példányok, többről is írtunk már, ezeknél mondhatni ilyen futásteljesítmény az átlag, nincs ebben semmi különös. Ezért vették az emberek, és sok W123-as mai napig zúz Afrika útjain roncszombiként.

Ennél a típusnál az igazán meghökkentő ha valaki alig használta, most pedig egy ilyen darab került napvilágra! Állapota mellett története is rejtélyes, Olaszországba szánták, sosem használták, és most az Egyesült Államokban bukkant elő.

Az biztosan kijelenthető, hogy ez egyik legkisebb futásteljesítményű Mercedes-Benz W123-as kombi: az órája mindössze 6088 kilométert mutat újkora óta.

Az 1980-as irpiniai földrengést követően egy avellinói (Olaszország) garázsba falazva vészelte át az elmúlt közel négy évtizedet. A legdöbbenetesebb az egészben? Ezt a Mercedest a mai napig SOHA nem helyezték forgalomba. A rejtekhelyéről előbukkanó, eredeti ideiglenes rendszámtábláit és papírjait még mindig őrző autó egy igazi guruló időkapszula, 100 százalékig dokumentált, érintetlen eredetiséggel.

Az 1979-es évjáratú 280TE egy egészen kivételes, ritka színösszeállításban pompázik: a karosszéria “Nikkelzöld” (Nickel Green, 870-es színkód) fényezése alatt egy káprázatos állapotban megőrzött, avokádózöld szövetkárpitozású utastér bújik meg.

Az egykor egyenesen a sindelfingeni gyárból átvett T-modell (S123) gépházteteje alatt a csúcsot jelentő 2,8 literes, soros hathengeres, Bosch K-Jetronic befecskendezéssel etetett M110-es kódjelű blokk dolgozik.

Az extralista is bőséges: automata váltó, légkondicionáló, központi zár, Becker Mexico kazettás rádió motoros antennával, valamint a gyűjtők által olyannyira vágyott, menetiránynak háttal beépített csomagtéri harmadik üléssor is helyet kapott benne. Ez az autó a korhű luxus és a hamisítatlan, hosszú távú utazóautós karakter tökéletes esszenciája.

Gyári fényezése – amelyet csupán egy finom, óvatos polírozással kellett felfrissíteni – ma is kiállítási minőséget képvisel, akárcsak a makulátlan, eredeti utastér. Azon gyűjtők számára, akik a W123-as széria gyűjteménybe illő ékkövét keresik – ahol a ritkaság, a kristálytiszta előélet és a páratlan állapot egy ponton metszik egymást –, ez a 280TE egy soha vissza nem térő lehetőséget kínál.

Az autó érdekes részlete, hogy az olasz háttérsztori mellett a klíma hőmérséklet értékét Fahrenheitben írja a panel, tehát ez a részlet arra utal, hogy amerikai piacra szánték, de a műszeregység kilométerben számol. Aki jelenetkezik vételi ajánlattal a Scott Grundfor Company oldalán feltűnt bejegyzésre, az vélhetően erre a rejtélyre is választ kap majd.