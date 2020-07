1976-tól egy évtizeden át maradt gyártásban a W123-as Mercedes és közel 2,7 millió példány készült belőle. Gúnyoltuk már zöldséges Mercinek, de ez csak azt bizonyítja, hogy akkoriban még a prémium autó egészen mást jelentett. Túltervezettséget, tartósságot és megbízhatóságot. Nem véletlen az sem, hogy a ‘123-asok néhol még most is húzzák az igát, akár egészen cudar körülmények között is.

Már nagyon a földet túrja ennek az 1982-es Mercedes-Benz 300D-nek az orra, másképp szinte hiteles veteránautó benyomását kelti. A karosszériához passzoló zöld belterében csak néhány apró kopás mutatja, hogy használták az autót. Nincs benne semmi különleges extra, egyszerűen a tisztes polgári Mercedes benyomását kelti még mindig. Pedig már közel félmillió kilométert futott.

88 lóerővel és valamivel több mint 170 Nm nyomatékkal nem egy tüzes gép az OM 617-es, 3 literes, öthengeres dízelmotor. A 20 másodperc körüli gyorsulás és a 150 km/órás végsebesség is csak egy adat a sok közül. A 2 millióért árult, közel félmilliót futott, majdnem 40 éves Merciben nem is ez a különleges, hanem hogy simán túlél ennyit mégegyszer.