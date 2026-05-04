Szlovákia, Kuvait és Marokkó névleges bruttó hazai termékének (GDP) szintjén mozgó éves díjazást ítéltek meg Elon Musknak a Tesla tulajdonosai – ez számszerűen 158 milliárd dollárt jelent. Magyar fizetőeszközben az 48 734 milliárd forintnak felel meg, azaz Musk törleszthetné a magyar államadósság (2025 végén több mint 64 ezer milliárd Ft) háromnegyedét – nem a vagyonából, hanem csupán 2025-ös díjazásából.

Musknak azonban nem kell azon törnie a fejét, hogy mire fordítsa ezt az értelmezhetetlenül magas összeget: annak kifizetését ugyanis szigorúan igen magas teljesítménycélok megvalósulásához kötötte a részvényesek közgyűlése. Mivel pedig ezek nem teljesültek, Musk egy fillért sem kap a Teslától a 2025-ös évre (a cégvezető év közben nem vesz fel fizetést).

A helyzetet tovább árnyalja, hogy valójában Musk akkor sem kapott volna tényleges pénzt a munkájáért, ha összejönnek a célok: a fent említett összeget ugyanis részvénycsomagok formájában kapta volna meg, azaz ennyivel nőtt volna a tulajdonrésze a Teslában.