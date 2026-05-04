Az üzemanyagok piaci ára a munka ünnepén is emelkedett, és mivel nem enyhül az iráni helyzet, kedden jön a következő áremelés.

A benzin nagykereskedelmi ára ezúttal nyolc, míg a gázolajé négy forinttal emelkedik. Az emelés a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 691, a gázolajé 734 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

A benzin piaci ára jelenleg 96, a gázolajé 119 forinttal magasabb a védett áraknál. A március végi csúcsnál (788 forint) a gázolaj piaci ára 173 forinttal volt magasabb a védett árnál.