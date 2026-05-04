Megvan a dátum: május 19-én, délután kettőkor rántja le a leplet várva várt újdonságáról a Škoda. A Volkswagen ID.Polóval közös műszaki alapokra épülő Epiq a Škoda eddigi legkisebb, de nem csak méretei miatt legolcsóbb elektromos szabadidőjárműve lesz.

A MEB+ platform olcsóbb akkumulátortechnológiát alkalmaz (lítium-vas-foszfát kémia és modulok nélkül, közvetlenül cellákból felépülő akkumulátor), gyártását optimalizálták (kevesebb alkatrészt eredményező gigacasting gyártástechnológia), villanymotorja takarékosabban gyártható, és mellesleg a hatásfoka is jobb, így kevesebbet fogyaszt.

A Volkswagen ID.Polo példájából kiindulva 115 lóerőtől egészen 226 lóerőig terjedhet az elsőkerék-hajtású hajtáslánc csúcsteljesítménye. Utóbbi az anyamárkánál a GTI sportmodell kiváltsága lesz, és egyelőre nem kizárt, hogy a Škoda is épít RS sportverziót az Epiqből.

Ez azonban ma még csak spekuláció. Ami bizonyos, hogy az Epiq lesz az első Škoda, amely a 2022-ben megismert Modern Solid formanyelv minden elemét hiánytalanul alkalmazza. Ez kívül minimalista dizájnt, belül letisztult, észszerű ergonómiát jelent.

Ennek fontos része a hagyományos nyomógombokkal és kapcsolókkal megvalósított kezelőfelület, amelyről most először láthatunk részleteket.

Noha a Škoda Epiq hivatalosan még nem létezik, a Vezess munkatársa már kipróbálta a pöttöm SUV-ot: