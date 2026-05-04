A napokban egy 59 éves török férfi az M6-os autópályán, Pécs felől a főváros irányába közlekedve egyszerűen elaludt vezetés közben. Az autó letért az útról, az árokba hajtott, majd a vadvédő hálónak és egy felüljárónak is nekicsapódott, végül visszagurulva a kerekein állt meg.

Hogy hol? Mivel az élet nagy játékos, pont egy olyan közlekedésbiztonsági hirdetés mellett, amely a vezetés közbeni mobilozás veszélyeire hívja fel a figyelmet.

4 fotó

Noha a sofőr nem mobilozott, hanem elaludt, a tanulság nagyon is valós. A fáradtság ugyanis alattomosabb, mint gondolnád, és rengeteg emberéletet követelt már. Ha érzed a fáradtság jeleit (ásítás, koncentráció csökkenése, sávon belüli bizonytalanság), állj meg, pihenj, mozogj, ha kell, aludj egyet! Egy 15-20 perces szünet életeket menthet.

Az M6-oson történt balesetet a sofőr szerencsére karcolás nélkül megúszta, és másnak sem esett baja.