Az 1960-as és ’70-es években, Észak-Amerikában betöltött kulcspozíciója után 1995-ben egy Le Mans-i abszolút elsőséggel (F1 GTR) koronázta meg túraautós karrierjét a McLaren. A márka jövőre, 2027-ben visszatér a hosszú távú versenyzésbe, méghozzá az európai FIA WEC szériában, és a mai napon bemutatta ennek eszközét: a McLaren MCL-HY versenyautót.

Az autó bemutatkozó harci színeit Bruce McLaren eredeti versenyautója, az 1967-es McLaren M6A ihlette – nem először merít ihletett gyökereiből a gyártó, hiszen 2020-ban és 2024-ben is láthattunk már ebben a speciális narancssárgában pompázó autót tőlük.

Az európai és észak-amerikai LMDh műszaki előírásoknak megfelelő MCL-HY szénszálas monocoque vázszerkezetre épül, V6-os ikerturbós versenymotorjához hibrid villanymotor/generátor egység társul. A rendszerteljesítmény maximuma 707 lóerő, csak a hátsó kerekek lesznek hajtottak.

Az 1030 kg minimális tömegre konfigurált MCL-HY Hypercar tesztprogramja most, májusban veszi kezdetét, a prototípusokat egészen az év végéig nyúzzák-hangolják a világ kiemelt versenypályáin, hogy 2027-ben már élesben versenyezhessen a WEC szériában.

A versenyautóval párhuzamosan annak nem homologizált örömautó-verzióját is elkészítette a McLaren.

Az MCL-HY GTR a cég két részlegének: a McLaren Racing versenyistállónak és a közúti autókat fejlesztő McLaren Automotive-nak az együttműködése nyomán valósul meg.

A GTR nem kap hibrid hajtást, tehát tisztán belső égésű lesz. A 2,9 literes versenymotort ellenben 730 lóerő köré hangolják, miközben az elektromos komponensek (és a kötelező minimumra vonatkozó előírás) hiányának köszönhetően kisebb lesz a jármű tömege.

Az MCL-HY GTR kizárólag zárt pályán lesz használható, viszont nem csak az autót adja ügyfeleinek a McLaren, hanem egy komplett élménycsomagot.

Egyrészt összeállítanak egy 24 hónapos programot, amelynek során hat nemzetközi versenypályán vezethetik autójukat, méghozzá úgy, mint a profik: minden vásárló személyes oktatót, saját bokszcsapatot és versenymérnöki támogatást kap.

Ezen túlmenően a vásárlók testközelből követhetik nyomon a McLaren Racing WEC versenyprogramját, a fejlesztéstől kezdve a teszteken át a versenyekig.

A McLaren MCL-HY GTR első példányai 2027 végével kerülhetnek az ügyfelekhez.

