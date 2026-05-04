Míg 2025-ben Kimi Antonelli tipikusnak mondható tehetségesújonc-évet produkált a Forma-1-ben, a 19 éves olasz idén szintet lépett, a versenyképes Mercedes volánjánál az eddig négy fordulóból hármat nyert, méghozzá zsinórban – a pályafutása elején csak Ayrton Senna és Michael Schumacher volt képes az első három pole-ját győzelemre is váltani, de még ők sem egymást követő hétvégéken olasz F1-es versenyző pedig, aki három egymást követő futamon nyerni tudott, Alberto Ascari volt még 1952-ben –, szóval igazán komoly eredményekről van szó.

Antonelli négy forduló után 20 ponttal vezeti a bajnokságot csapattársa, George Rusell előtt, de a csapatfőnök, Toto Wolff kimondottan félti az ifjoncot, aki ma olaszok millióinak ad reményt a világranglista-első teniszező, Jannik Sinner mellett, aki érdekes módon épp honfitársa F1-es győzelmeinek hétvégén húzott be Masters-tornagyőzelmeket Indian Wellsben, Miamiban és Madridban.

„A csapat szempontjából az egyszerűbb része azt elérni, hogy ne szálljon el magától, a szülei is nagyszerű munkát végeznek ezen a téren. Nagyobb problémát jelent az olasz közönség: most, hogy nem jutottak ki a foci-vb-re, minden Sinnerről és Antonelliről szól, ők a szupersztárok, ezt kell valahogy kezelni. Borzasztó sok sajtómegkeresés fut be Antonellire, ezt ellenőrzésünk alatt kell tartani. Észnél kell lenni, mert különben ilyen fiatalon, ilyen sikerek mellett szétszedné őt Olaszország. Sinner és Antonelli, Antonelli és Sinner. Mi három futamot nyertünk vele, Sinner pillanatnyilag a világelső a számos Grand Slam-győzelemmel” – magyarázta a Miami Nagydíj után Wolff, aki konkrétan megszólította a pilóta édesapját, Marco Antonellit is.

„Fennáll a veszélye, hogy [Kiminek] hirtelen fejébe száll a siker. De a szülők majd a földön tartják, ugye, Marco?” – tette fel a kérdést, amire az apa igennel felelt. „Szóval a csapatnak és a családnak újra és újra el kell ismételnie az üzenetet: ez egy hosszú távú játék, emellett gyilkos, nagyon gyors csapattársa van [Russell személyében]. Hosszú távon kell gondolkodni, remélhetőleg sok-sok bajnoki címet nyerhetünk közösen a következő 10-15 évben, szóval ne most, az elején hasaljunk el a túl nagy elvárások miatt!”

Wolff összességében azért örül, hogy a 19 éves pilóta a második szezonjában ilyen jellegű problémát jelent:

„Könnyebb egy vad pilótát lehiggasztani, egy szamárból sosem lehet versenylovat faragni. És szerintem a mostani volt az eddigi legjobb versenye, a gokartos éveire emlékeztet, amikor egyáltalán nem hibázott. Elképesztő volt az elmúlt pár futam. De nagyjából ezt is jósoltuk: vannak szép és vannak rosszabb pillanatok, olyanok, amikor a hajunkat tépjük, de lassan összeállnak a dolgok. Szerintem senki nem számított ilyen menetelésre Kimitől, egészen különleges, hogy mennyit tudott kihozni az autóból.”

Ami a szezon előtt fő bajnoki esélyesnek tekintett, de mostanra Antoelli árnyékába került Russellt illeti, az angol így beszélt a számára a 4. helyet hozó miami futamot követően:

„Egyértelmű, hogy nagy szériája van, viszi a lendület. De elég tapasztalt vagyok ahhoz, hogy tudjam a korábbi bajnoki sikereim kapcsán, mekkorát változhat a helyzet, akár idén is. Igazából nem is nagyon foglalkoztat ez, csak arra koncentrálok, hogy újra a dobogó tetejére állhassak.”

A kérdésre, hogy alábecsülte-e fiatal csapattársát, így felelt:

„Nem, egyáltalán nem. Fantasztikus versenyző, az első naptól kezdve kiemelkedően gyors volt. Ettől függetlenül én továbbra is bízom magamban, én is nyertem már futamokat, nem felejtettem el, hogyan kell versenyezni. Egy kicsit nehezebb hétvégéim voltak mostanában, de csak négy fordulón vagyunk túl, hosszú még az idény. Pár hét múlva majd megint kiértékelem a helyzetet.”