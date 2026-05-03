A mercedeses Andrea Kimi Antonelli nyerte a 2026-os Forma-1-es Miami Nagydíjat a mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri előtt. Az 57 körös futam rajtját az eredeti időponthoz képest három órával előremozgatták, hogy elkerüljék az előzetes predikciók szerint később érkező ítéletidőt. A húzás bejött a rajtot illetően, száraz pályán vághatott neki a mezőny a megmérettetésnek. A kezdéshez mindenki közepes gumikat választott a bokszból induló Isack Hadjar (Red Bull) kivételével.

A rajt

A pole-ból kezdő Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ezúttal is elbukta a pole-pozíciót. Max Verstappen (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) is lerajtolta őt, de a monacói örülhetett jobban. Verstappen a mezőnyben megforgott, de valahogy megúszta, hogy belemenjen bárki is. Jól összerázta a mezőnyt a rajt, Leclerc és Antonelli mögé a két McLaren jött fel Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. George Russell a másik Mercedesben ötödik volt a ferraris Lewis Hamilton előtt. A rajtnál megsérült Nico Hülkenberg Audija, melyen már az első kör végén első szárnyat cseréltek. Verstappen a nyolcadik hely környékén stabilizálta pozícióját.

Hamar elkezdtek előremozogni a Mercedesek. Russell a harmadik körben elment Piastri mellett, Antonelli pedig a negyedik körben vette vissza a vezetést Leclerc-től. A ferraris egy körrel később azért visszavette a vezetést, mindez pedig az őket utolérő Norrisnak kedvezett. Norris az ötödik kör végén még épp időben megelőzte Antonellit, amikor egymástól függetlenül két baleset is történt a pályán: Hadjar egyedül, Pierre Gasly (Alpine) pedig Liam Lawson (Racing Bulls) segítségével állt a falba úgy, hogy át is pördült az autó a tetején. Pályára küldték a biztonsági autót. Az eset egyébként Lawson versenyének végét is jelentette.

Az alkalmat Verstappen (és Valtteri Bottas a Cadillac-kel) kihasználta egy gumicserére. A holland a 16. helyen folytathatta a versenyt az újraindítás után, melyet Leclerc, Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Hamilton, Franco Colapinto (Alpine), Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams), Oliver Bearman (Haas) sorrendben várt a mezőny, Hülkenberg feladta a futamot. Megjött az első eső-előrejelzés is a safety car-időszakban a 25. körre.

Újraindítás (12. kör)

Leclerc, Norris és Antonelli szorosan követték egymást, mögöttük viszont Russell leszakadt – ezt Piastri szinte azonnal kihasználta, és előzött. Egy körrel később a másik McLarennel Norris is előzött, ő ezt a vezetésért tette Leclerc ellen. A Ferrari-pilóta ebben a körben két helyet is veszített, ugyanis Antonelli is utat talált mellette némi oda-vissza előzgetés után. Leclerc és Antonelli meccse a McLareneknek volt jó: Norris az élen ellépett, Piastri pedig közeledett rájuk. Verstappen előremozgása volt még látványos a mezőnyben, alig pár kör alatt a pontszerző zóna szélére ért a holland.

Leclerc egy komolyabb hiba után a 17. körben mozdonnyá vált, mögötte Piastrival, Russell-lel és Hamiltonnal. Az élen nem volt csata, Norris a McLarennel sikeresen leszakította Antonelli Mercedesét.

Megkezdődnek a kerékcserék

Russell kezdte a tervezett kerékcserék sorozatát a 21. körben, némileg meglepő módon azok után, hogy a 25. kör magasságára jósoltak korábban esőt. Időközben Leclerc és Piastri leléptek Hamilton elől, a britnek inkább a mögötte frissebb gumikkal érkező Verstappenre kellett figyelnie. Russell lépésére a többiek nemigen reagáltak. Egy körrel később Leclerc váltott, de csak a Mercedes mögé tért vissza a pályára.

A 25. körre valóban megérkeztek az első esőcseppek, ahogy azt a Cadillac még korábban megjósolta Sergio Pereznek, de cseppeknél több ez tényleg nem volt. Ezzel együtt Verstappen is megjött Hamilton nyakára a 4-5. helyen. A csapadék mennyisége nem volt túl komoly: miközben a 27. körben Hamilton mellett elment Verstappen, Antonelli kemény gumikra váltott – bőven Russell elé visszatérve a pályára. A Mercedes lépésére Norris egy körrel később reagált, de Antonelli a bemelegedő gumikkal gyorsabb volt, és a bokszkijárat után elment az előtte lévő McLaren mellett. Hamilton Ferrariján is gumit cseréltek, a 28. kör után pedig már Piastri sem volt adós kerékcserével. Verstappen vezetett ekkor a használtabb kemény gumikon, közvetlenül mögötte pedig folytatódott Antonelli és Norris viaskodása.

Végül a 29. körben lépte át a páros Verstappent, de pár kanyar különbséggel, így Antonelli némi előnyt szerzett Norrisszal szemben. Közben hátrébb Leclerc is rátalált Russellre, köztük a negyedik helyért ment a meccs, ez a Ferrari javára dőlt el a 31. körben. Időközben Bottas kapott bokszutca-áthajtásos büntetést bokszutcai gyorshajtásért.

A következő néhány kör a Mercedeseket üldöző McLarenekről szólt. Norris az élen Antonellit próbálta levadászni, míg Piastri Russellt kergette az ötödik helyért. Utóbbi hamar, a 35. körben dűlőre vitte a meccset. Közben megjött az újabb időjárás-előrejelzés, a 44-49. körre tette a papaja csapat a következő esőcella érkezését.

Antonelli vagy Norris?

Az utolsó 15 körben pár kérdés maradt nyitva:

mi lesz az Antonelli-Norris meccs vége az élen?

kibírja-e Verstappen a 3. helyen a futam elején felrakott gumikkal?

tud-e valamit Leclerc-rel kezdeni a frissebb gumikon érkező Piastri?

jön-e eső a leintésig?

A válaszok viszonylag hamar elkezdtek megérkezni. Antonelli növelni tudta előnyét az élre, a körökön át egy másodperc körüli hézag 1,8-2-re nőtt a 45. kör magasságában. Ugyanekkor Leclerc is utolérte Verstappent, a kettejük közt kibontakozó meccs pedig Piastri malmára hajtotta a vizet. Leclerc végül a 47. körben rendezte le a kérdést a maga javára, Verstappent pedig hamar átlépte a McLaren ausztrálja is.

A leintés előtti körök még izgalmasak voltak. A harmadik helyért Leclerc és Piastri, az ötödikért Verstappen és Russell vívtak, utóbbiak össze is értek, a Mercedes első szárnya meg is sérült. Antonelli nyert, Norris nyugisan célba kísérte. A dobogóra Piastri lépett még fel, aki megelőzte Leclerc-t. A monacói ezt követően megpörgött, aztán a Ferrariban megadta magát a kormányösszekötő, így csak lassan, óriási féktávokat véve ért célba – a Verstappent megelőző Russell, és a holland mögött a hatodik helyen gurult be, de még Hamilton előtt. Pontot szerzett még Colapinto és a két Williams.

Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag 🏁#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lNb0EQ9R2J — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Frissítés: az eredmény változott, részletek itt!

A bajnokságok állása:

Antonelli – 100 p Russell – 80 p Leclerc – 63 p Norris – 51 p Hamilton – 49 p Piastri – 43 p

Mercedes – 180 p Ferrari – 112 p McLaren – 94 p Red Bull – 30 p Alpine – 21 p Haas – 18 p

A 2026-os Forma-1-es szezon három hét múlva Kanadában folytatódik.