Öt különböző versenyző vezette a Forma-1-es Miami Nagydíjat, melyen végül a pole-ból induló mercedeses Kimi Antonelli győzött. A fiatal olasznak meg kellett dolgoznia a sikerért, hiszen a befutóig üldözte a mclarenes címvédő, aki nem is volt elégedett a 2. hellyel, a harmadik helyet az amúgy inkább mellékszerepet játszó Oscar Piastri hozta.

A dobogósok Jenson Buttonnak nyilatkoztak befutó után.

Kimi Antonelli, Mercedes AMG F1 (1.):

„A rajt ma nem volt olyan rossz, mint tegnap, kicsit jobban sikerült. Nem gondoltam, hogy Charles [Leclerc] olyan korán fékez majd, így blokkoltam, hogy elkerüljem. Egy kicsit szerencsém volt a 2. kanyarban történtekkel [Max Verstappen megpördülése], de aztán hibáztam az akkukisütéssel, amikor Charles-t akartam visszaelőzni, így Lando is elment mellettem. Utána viszont jó volt a tempó, közel tudtam maradni,. A csapat pedig nagyszerű stratégiát választott. Kiválóan volt az alávágásunk, így sikerült behúzni a győzelmet, bár nem volt könnyű.”

Antonelli F1-történelmet írt azzal, hogy pályafutása első három pole-ját mindannyiszor, méghozzá zsinórban győzelemre is váltotta, erre így reagált:

„Ez még csak a kezdet, hosszú út áll előttünk. Keményen dolgozunk, a csapat nagyszerű munkát végez – nélkülük nem állnék itt most, szóval köszönöm nekik, valamint a családomnak is! Most kiélvezem ezt a sikert, aztán folytatódik a munka!”

Lando Norris, McLaren (2.):

„Hogy őszinte legyek, felemás nap volt ez. A kerékcserékkel alánk vágtak, erre nincs mentség. Nekünk kellett voln előbb cserélnünk. De Kimi kiváló munkát végzett. Le a kalappal a Mercedes és Kimi előtt! Könnyű itt ezekkel az autókkal hibázni a féktávokon, de nála nem volt volt akkora hiba, amit kihasználhattam volna. De összességében azért van minek örülni, a csapat elégedett lehet. Fáj, hogy nem jött össze a győzelem Miamiban, mert szerintem benne lett volna. De nem volt meg a tempónk a megelőzéséhez, szóval el kell ezt fogadnunk. Mindent egybevetve azért így is pozitív hétvége.”

Oscar Piastri, McLaren (3.):

„Nem volt a legsimább hétvége, tegnap egyikünknek sem volt tiszta az időmérő, de a mai tempó biztató. A futam vége felé többször is előztem. Késői hajrá volt, de nem könnyű itt versenyezni – köszönet a csapatnak! Egyértelműen előrébb léptünk a teljesítmény tekintetében, jó ezt látni. Bizonyítottuk, hogy pályapozíció birtokában tudjuk tartani magunkat. Japánban is közelebb voltunk, most egyértelműen még előrébb léptünk, remélhetőleg Kanadában jön majd egy újabb lépés!”