Az IBT jelentése alapján egy landoláshoz készülő utasszállító és egy teherautó találkozott össze a forgalmas aszfaltcsíkon.

A nem mindennapi eset a newarki repülőtér szomszédságában, egy New Jersey-i autópályán történt. A United Airlines színeiben repülő Boeing 767-es a megközelítési fázisban kritikus magasságba süllyedt az úttest felett. A felvételek tanúsága szerint az óriásgép először egy villanyoszlopot kapott el, majd fizikai kontaktusba került a pályán haladó tehergépjárművel is.

A teherautó sofőrje – elsősorban a szétrobbanó üvegszilánkok miatt – kisebb sérülésekkel megúszta a találkozást, és ami a legfontosabb, meg tudta tartani az uralmat a jármű felett, és biztonságosan megállt. Bármilyen hihetetlenül is hangzik, a repülőgép eközben zavartalanul folytatta az ereszkedést, és végül rendben letette a futóműveit a kifutópályán.

Az illetékes hatóságok azonnal átfogó vizsgálatot indítottak, amelynek fókuszában a túlságosan alacsony repülési magasság okainak feltárása áll. Bár a newarki légtér sajátosságai miatt az autópályák felett rendkívül alacsonyan áthúzó gépek látványa megszokott az arrafelé autózók számára, a mostanihoz hasonló, tényleges fizikai ütközéssel járó balesetek rendkívül ritkának számítanak.