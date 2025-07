A napokban az olaszországi A21-es autópályára zuhant le egy kisrepülőgép az észak-olaszországi Brescia közelében. Teljesen megsemmisült a repülőgép a becsapódás pillanatában, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl a balesetet: egy 75 éves férfi és egy 60 éves nő veszítette életét – írta meg a Daily Mail.

A portál arról számolt be, hogy úgy tudni, a repülőgép Gragnano Trebbiense városában szállt fel, de már nem jutott el az úti célig. Közvetlenül a baleset után több autó is kénytelen volt áthajtani a lángokon, aminek következtében még legalább ketten kerültek kórházba, de egyikük sérülései sem életveszélyesek.

✈️🔥 A plane crashed onto a busy highway in Italy — several cars passed through a wall of fire



According to Brescia Today, the cause of the crash remains unknown.



On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman. They both died. pic.twitter.com/65JdtqyS0D