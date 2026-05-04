Az infrastruktúra talán az egyik legszárazabb szó a magyar nyelvben. Mi, autósok mégis megszállottan foglalkozunk vele, csak épp más neveken emlegetjük: kátyúk, útfelbontások, túlárazott építkezések, elhalasztott beruházások.

A közlekedési dugók állandó főszereplői a híradóknak, és több együttérzést váltanak ki, mint egy szezonális influenza – elvégre ki ne utálná, ha indokolatlanul feltartják a forgalomban? A gazdaságunk és a mindennapi életünk a biztonságos, jó minőségű utaktól függ, de a hálózatunk sok helyen finoman szólva is siralmas állapotban van.

Erre jön még világszerte megoldatlan problémaként a vadak kérdése, ami az úthálózat terjedésével, a közlekedők számának emelkedésével egyre égetőbb.

A Pew Charitable Trust kutatásai szerint az Egyesült Államok több mint 6,4 millió kilométernyi úthálózatán évente durván 1-2 millió olyan baleset történik, amelyben nagy testű állatok, például szarvasok érintettek. Magyarországon a Vadgazdálkodási Adattár statisztikái szerint 2022-ben több mint 7400 nagyvad pusztult el gépjárművel való ütközés miatt Magyarországon.

És akkor még nem is beszéltünk az apróbb élőlényekről, vagy a milliónyi más módról, ahogy az autópályák tizedelik a faunát. Természetesen ez egy globális probléma, és az a megoldás, amit jelenleg is tesztelnek az indiai 45-ös főúton (Madhya Pradesh államban), olyan példa lehet, amit világszerte érdemes lenne lemásolni.

A projekt vadvédelmi funkciói – mint a masszív kerítések és az állatokat a biztonságos átkelők felé terelő aluljárók – önmagukban még nem számítanak forradalminak.

Ami igazán egyedi, az az aszfaltra felfestett, élénkpiros mintázat, amelyet a dubaji Sheikh Zayed út pirosra festett sebességkorlátozó zónái ihlettek. A cél pofonegyszerű: vizuálisan is figyelmeztesse a sofőröket arra, hogy egy természetes élőhelyen haladnak keresztül, és vegyenek vissza a tempóból a biztonság kedvéért.

A bolygó minden régiójának megvan a maga jellegzetes állatvilága, amellyel kénytelenek vagyunk együtt élni, és amely sajátos, helyi veszélyeket rejt a volán mögött ülők számára. Indiában egyáltalán nem ritka látvány a majom vagy a gepárd. A 45-ös számú nemzeti főút kulcsfontosságú régiókat köt össze, miközben bő 11 kilométeren át a helyi Tigrisrezervátumot is átszeli. A figyelemfelkeltő piros sávok ebből egy nagyjából 2 kilométeres, kiemelten veszélyes zónát fednek le, ahol különösen sűrű az állatállomány.

És itt jön be a megoldás fizikai, mérnöki valósága: a piros sávok egyenként öt milliméterrel emelkednek ki az aszfaltból. Így amellett, hogy rikító színükkel azonnal módosítják a sofőrök viselkedését, hang- és tapintásbeli visszajelzést (rezgést) is adnak – lényegében zajbordaként funkcionálnak, ami felrázza a lankadó figyelmet.

Itt egyszerűen fájdalmas gyorsan hajtani. Ahogy az indiai Közúti és Közlekedési Minisztérium fogalmaz: „Ez az érzékeny erdő- és hegyvidéki szakaszon áthaladó országúton bevezetett úttörő biztonsági kezdeményezés tökéletesen példázza, hogyan teremthet egyensúlyt a közúttervezés az emberi biztonság, a vadvédelem és az ökológiai megőrzés között, anélkül, hogy bármelyik is csorbát szenvedne.”

Az idő majd eldönti, hogy ez az innovatív megközelítés hosszú távon is meghozza-e a kívánt eredményt. Egy dolog azonban biztos: nem létezik egyetlen olyan csodafegyver vagy sávelválasztó mechanizmus, amely önmagában mindent megoldana. Sokkal inkább egy okosan felépített taktikai kombinációra van szükség ahhoz, hogy a sofőrök és az állatok is épségben tudjanak egymás mellett létezni.