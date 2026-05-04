Dubaj autós kultúrájában, ahol a „túlzás a siker kulcsa” elv uralkodik, a luxusautók pedig a mindennapok szerves részét képezik – és még a Mansory-féle vad átépítések is teljesen megszokottnak számítanak –, valami egészen kivételesre van szükség ahhoz, hogy az ember feltűnést keltsen.

Nos, bátran kijelenthetjük: a MetaGarage-nak ez maradéktalanul sikerült, sőt, a folyamat során talán még magának a Mercedesnek is adhattak néhány ötletet. Láttunk már számtalan átépített, kigyúrt G-osztályt a történelem során, de ami az M Monogram G 3.0 Iconicot igazán kiemeli a tömegből, az a letaglózó méretű, retró stílusú hűtőmaszk.

A szinte tökéletesen négyzet alakú, tekintélyt parancsoló rácsozat uralja a gép orrát, és gyökeresen megváltoztatja az alapvetően szögletes, dobozszerű terepjáró fizimiskáját.

A MetaGarage alapítója, Alekszej Gaskov elmondása szerint a G 3.0 Iconic formaterve egy egyedi karosszériás, 1950-es évekbeli kombiból merít ihletet, amelyet a Binz karosszériaépítő műhely alkotott egy Mercedes 300 C alapjain, kifejezetten egy tehetős amerikai ügyfél megrendelésére. Ugyanakkor nehéz megkerülni a feltűnő hasonlóságot: a maszk óhatatlanul is eszünkbe juttatja a Mercedes által idén csatasorba állított két típust, az új GLC-t és a C-osztályt.

Ha valahogy sikerül levenni a tekintetünket a gigantikus orr-részről, felfedezhetjük a Mercedes legújabb személyautóiról átemelt, csillag alakú nappali menetfényeket, a szinte sci-fi filmekbe illő alsó lökhárítót, valamint az indusztriális hatású oldalsó küszöböket.

A MetaGarage közösségi oldalain megjelent grafikákon rögtön két különböző Iconic kivitelt is láthatunk. Az egyik egy “visszafogottabb” koromfekete példány, amelyen a hatalmas krómmaszk még inkább magához ragadja a figyelmet. A másik egy extravagánsabb, fekete-fehér kéttónusú fényezést visel, feketére fújt hűtőráccsal.

A tuningcég elmondása szerint összesen 50 példányt terveznek építeni ebből a minden önmérsékletet nélkülöző G-osztályból. Az árak horribilis, 700 000 dolláros (216 millió forint) indulóárról startolnak, de ne legyen kétségünk afelől, hogy a kőgazdag vásárlók egyedi extralistái miatt a végszámla könnyedén az egekbe szökhet.