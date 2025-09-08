Egy vadonatúj, tisztán elektromos modellcsalád első tagjaként vezeti be a GLC (pontosabban GLC with EQ Technology) középkategóriás szabadidőjárművet a Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz operációs rendszer

Az autó legfontosabb jellemzője a mesterséges intelligencia alapú MB.OS „szuperagy,” amely fejlett elektronikus technológiai tartalmakat tesz lehetővé. Az MB.OS egy tanulékony, alkalmazkodni képes technológia, amely valós időben hoz döntéseket; beépített egylapkás rendszerei másodpercenként 254 billió műveletet képesek elvégezni.

37 fotó

A rendszer a Mercedes-Benz intelligens felhőszerveréhez kapcsolódik, amelyen keresztül a jármű összes rendszerének a szoftvere frissíthető vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

Fényes új dizájn

A márka szokásos krómozott hűtőmaszkja itt nem hűt, viszont ki van világítva. Fényben egyébként is erős a GLC, a csillagos égbolt szimuláló panoráma napfénytető integrált hangulatvilágítással teszi emelkedettebbé a benti légkört. Az opciós panel 162 csillagot jelenít meg, nappal kilenc szegmensben sötétíthető és világosítható, így szabályozva a bejutó fény mennyiségét.

A leglátványosabb újdonság az új generációs Hyperscreen, amely csúcskivitelében nem három különálló képernyő közös üvegpanel mögött, hanem folytonos kijelző(nek látszik?), méghozzá 99,3 cm-es (39,1”) képátlóval. Tizenegy tematika aktiválható, a színek a műszeregységben, a kezelőszerveken és a hangulatvilágításban összehangoltan variálhatók. A vezetőt köszöntő, tőle elbúcsúzó fényszekvenciákban is részt vesz a kijelző, együtt a világító hűtőmaszkkal, a hátsó lámpákkal, a belső hangulatvilágítással, valamint a különböző hangzásmotívumokkal.

2025-ben meghatározó új opció a vegán csomag, amely a világon elsőként hivatalos tanúsítvánnyal igazolja, hogy egy gramm bőr vagy egyéb állati eredetű anyag sincs a belső térben.

Digitális élmények

A negyedik generációs MBUX állítólag a világ első olyan fedélzeti infotainment rendszere, amely a Microsoft és a Google mesterséges intelligenciáját egyaránt alkalmazza, és akár egyetlen feladat végrehajtása során is váltogatja őket, hogy mindig a leghatékonyabb megoldást tudja kínálni. A rendszer képes a folytonos beszélgetésre, azaz megjegyzi a kontextust, nem kell neki mindig mindent újra elismételni.

Több mint 40 alkalmazás, köztük video streaming szolgáltatások érhetők el az infotainment rendszer utasoldali képernyőjén keresztül.

Energiagazdálkodás

Alapfelszerelés a hőszivattyú, amely az elektromos hajtáslánc, az akkumulátor és a külső levegő hulladékhőjét egyaránt hasznosítja.

Újdonság a One-Box fékrendszer, amely a regeneratív és üzemi fékrendszerek minden eddiginél finomabb kezelését, összehangolását ígéri. A mindennapi használatban száz lassításból 99-et villanymotorral old meg a rendszer. A rekuperáció szintje három választható fokozatban (minimum, normál, maximum) szabályozható, de van egy automatikus állás is. A legnagyobb visszatöltési teljesítmény akár 300 kW.

A 800V-os elektromos rendszer hatékony használatát intelligens navigációs rendszer segíti, amely a töltési igényeket is figyelembe veszi az útvonaltervezés során, és a világon elsőként előre befoglalhatunk vele töltőpontokat. A várakozások szerint 10 perc alatt akár 303 kilométerre elegendő energiát vehet fel a 94 kWh nettó kapacitású akku. Ha nincs 800V-os töltő, a rendszer támogatja a 400V-os szabványt is.

A GLC támogatja a kétirányú töltést, a V2H (háztartás betáplálása) és a V2G (visszatöltés a hálózatba) funkciókat egyaránt.

Vezetőtámogatás

Az MB.Drive vezetőtámogató rendszer akár tíz külső kamera, öt radar és tizenkét ultrahangos érzékelő segítségével fokozza a biztonságot, még „átlátszó motortér” funkció is van, amely megmutatja az első tengely környékét, hogy terepen magabiztosan mozoghasson a sofőr.

A teljes rendszert szervesen beleágyazták a mesterséges intelligencia által vezérelt MB-OS-be, így az autó (és vezetője) folyamatosan tisztában lehet azzal, hogy mi van a jármű közvetlen környezetében. A szenzorok által vezérelt rendszerek – választott csomagtól függően – a fékezésen és a gyorsításon kívül akár a kormányzásba is beleavatkoznak. Minden funkció vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthető.

Helykínálat, ergonómia

A belső égésű motorral szerelt GLC-hez képest 84 mm-rel nőtt a tengelytáv. Ez elöl 13, hátul 47 mm-rel növelte a lábteret, a fejtér elöl 46, hátul 17 mm-rel nagyobb. a csomagtartó 570/1740 literes, plusz van elöl egy motorosan nyitható fedelű 128 literes frunk, amiről azonban nem tudjuk, hogy a hajtásképlettől függ-e a mérete (a sajtóanyag a bevezetéskori egyetlen GLC 400 4Matic összkerekes modellt részletezi, talán később lesz hátsókerék-hajtású variáns is.)

Ha nem belül, hanem kívül szállítanánk, az sem gond, a vonóhorog függőlegesen 100 kilóval terhelhető, ezért kényelmesen vihetünk elektromos kerékpárokat. Vontatni is lehet a villanyautóval, méghozzá akár 2,4 tonnát. Az utánfutó kezelését vontatmány-stabilizáló funkciók és manőverezés-támogatás segíti.

Az új GLC ergonomikus, gerincbarát AGR ülésrendszereket, valamint ergonomikusnak mondott kormánykereket kapott, utóbbinál részben maradtak az érintőfelületek, de a hangerő és a tempomat esetében billenőkapcsolók szolgálnak a funkciók vezérlésére – a Mercedes nem csinál titkot abból, hogy az ügyfelek nyomására döntöttek így.

Műszaki tartalom

A GLC fokozatmentesen szabályozható, adaptív csillapítású légrugózást is kaphat, amely egyenesen az S-osztályból érkezik, és a viszonylag nagy (4,5°) elfordulású hátsókerék-kormányzással együtt szuverén mozgékonyságot biztosít.

A világítás mikro-LED-eket alkalmaz, a digitális, nagyfelbontású fényszórók pontos szabályozás mellett 50%-kal kisebb fogyasztást biztosítanak. A távolsági fény dinamikus kanyarvilágítást kínál, vezérlésében kamera és a navigációs térkép is közreműködik.

A piaci bevezetéskor a 360 kilowatt (490 LE) csúcsteljesítményű, 713 km WLTP-hatótávolságú GLC 400 4MATIC változattal indul a modell, később további négy változat készül majd.

Az alábbi Galériában a GLC with EQ Technology modellcsalád technológiai újdonságait bemutató infografikákat tekintheted át, német és angol feliratokkal:

22 fotó

Ha ismerősek a GLC kerek hátsó lámpái, az nem véletlen: