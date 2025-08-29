Alig pár másodperce szíjaztak be az AMG GT XX ülésébe, és engedtek utunkra, a kilométeróra máris 250-et mutat, nagyjából minden átmenet nélkül. Nem meglepő, három darab axiális fluxusú villanymotor 1360 lóereje katapultál a nardòi pálya aszfaltjára, a határ pedig a 360 km/órás csúcssebesség.

A délolasz napsütés már magában is vakító, de így, hogy a föld alól ugratunk ki fényre, még pusztítóbb. Néhány pillanatnyi hunyorgás után már az autó mellett gyorsan elhúzó csíkok jelzik a sebességet, ha fél szemmel nem látnék rá a műszerfalon virító számra.

Nardò A Dél-Olaszországban, Nardò közelében található szabályos kör alakú tesztpálya 12,5 kilométer hosszú, és négy sáv – pontosan 16 méter – széles. A négy sávon belül, attól elválasztva még két másik is fut, ezen teherautók róhatják a köröket. A külső, autók számára készült sávok aszfaltja döntött, így mindegyikhez tartozik olyan sebesség – 100 és 240 km/óra között – amelynél nem kell az autó kormányához nyúlni, a járgány szinte magától fut a szaggatott vonalak között. A belső sávban ez a tempó 100 km/óra, majd eggyel kijjebb a 140-es, a 190-es, végül a 240 km/órás sáv jön. Ezzel párhuzamosan egyre meredekebb a pálya oldaldőlése is. A nagy sebességű, szabályos kör alakú pálya mellett számos egyéb, rafinált vonalvezetésű aszfaltcsík is található a környéken, így annak, aki bármilyen kerekes járművet tesztelne, ideális a helyszín. Nem először húzott be itt rekordot a Mercedes-Benz, hiszen egy átalakított C111-essel 1979. május 5-én először lépték át a 400 km/órás sebességhatárt. Egész pontosan 403,978 km/órás sebességet értek az autóval. Ugyan 2012 óta a Porsche üzemelteti a pályát, de ez nem azt jelenti, hogy más márkák ne használhatnák a különleges adottságú aszfaltcsíkot. Sajnos belépéskor a telefonjaink kameráját leragasztották, szigorúan tilos volt saját fotót készíteni. Így kénytelen voltam a Mercedes fotósa által készítetteket használni.

18 fotó

De most az amúgy ámulatba ejtő technikai részletek – forradalmi, teljesen új kialakítású motorok, olajban fürdő akkumulátorcsomag, fejlett hőmenedzsment, világbajnok légellenállás – helyett nézzük, hogyan és mennyit küzdöttek azért, hogy ez, pontosabban ez a tucatnyi rekord összejöjjön.

Nagyjából 170 ember dolgozott a sikerért, három különböző helyszínen. 17 profi autóversenyző felváltva vezette az egymástól távol, de a pályán egyszerre száguldó két autót, amelyek átlagosan 3-7 kört mentek az aktuális kiállások között. A sofőrök közül a leghíresebb George Russel, a Mercedes Forma–1-es csapatának pilótája volt.

Sokáig nem lehet bírni ezt a koncentrációt, ezért kétóránként váltották egymást a sofőrök, a szükséges kerékcseréket az átlagosan 2-4 percig tartó gyorstöltések alatt végezték el. Kerékcseréből 23-ra volt szükség, szélvédőt 300-szor mostak, naponta úgy 8000-szer szólt bele valaki a rádióba, és egész pontosan 6002-as szám szerepelt az elfogyasztott kávékat listázó táblázat rubrikájába.

De vissza az AMG GT XX ülésébe! Hamar hozzá lehet szokni az amúgy őrült tempóhoz, nincs zaj, a többi közlekedőre sem kell figyelni, mint egy korlátozás nélküli autobahnos száguldásnál, csupán a pályára kerülő kisebb-nagyobb, oda nem illő tárgyakat kerüli ki a sofőr.

Valószínűleg fejből tudja már, hogy mikor kell finoman fordítani egy keveset a csokornyakkendő formájú kormányon, hogy ne gázoljunk át a vékony ágnak tűnő valamin, néhány kilométerrel később meg a gumidarabnak látszó dolgon. Itt most első a biztonság. Valószínűleg ezért is vagyok talpig tűzálló ruhában, nyakvédőben, bukósisakban. Pedig a sebesség távol van a halálostól.

A tempó egyenletes, végig egyformán finoman dől balra a horizont az ülésből nézve, de nincs semmi izgalom, viszont komoly koncentrációt igényel a vezetés. Békében, de ijesztően gyorsan fogynak a kilométerek. A monitoron látszik, hány kör van még hátra a kiállásig, és amikor eljön az idő, szintén itt érkezik a jelzés, hogy a sofőr vegye el a gázt, engedje vitorlázni az autót.

Minden milliméterre, másodpercre kiszámított koreográfia szerint zajlik, hiszen az autónak pontosan a töltőpont előtt kell megállnia.

Rövid vitorlázás után érkezik a következő jelzés, hogy jöhet a maximális erősségre állított rekuperáció. Innen ez lassít, miközben 500 kW-nyi teljesítménnyel töltik a motorok az akkumulátort. Ez durva, 0,6 G-s lassulásra elég. Közben néhány bravúros kormánymozdulattal ismét leugratunk a felszín alatt kialakított pit stopba, fékezni csak az utolsó métereken kell. Ennyi.

Nekem néhány kör volt, de a rekorddöntésen dolgozó pilóták végtelenszer csinálták végig ugyanezt. Éjjel, nappal, esőben, pokoli hőségben, hogy nyolc nap alatt letudják a Föld kerületével megegyező 40 075 kilométert.

Bár rengeteg nem várt nehézséget kellett leküzdeniük a nyolc nap alatt, az egyik legnagyobbként az időjárást említette kísérőm, aki körbevezetett a fedett helyre, a föld alá épített bázison. Mert volt itt minden, napsütés és olyan bibliai méretű zivatar is, hogy 20 percre teljesen leálltak az autók. De nemcsak az esőtől, hanem a naptól is védte az itt dolgozókat a fedett placc. Ahol a vezérlőközponttól a töltőkön át az aggregátorokig minden elfért.

De ha már aggregátor, az is hasznos volt, ugyanis egy tisztességes áramszünet is borzolta a rekorddöntők idegrendszerét. Az már a tervezésnél egyértelmű volt, hogy a brutális energiaigénynek megfelelő és megbízható töltési infrastruktúrát is a Mercedesnek kell kiépíteni, a pálya elektromos rendszere nem volt ilyen igényre felkészülve.

Több kilométernyi kábelt húztak ki a pálya mellett, hogy a három darab töltőpontot ellássák összesen 2,5 MW-nyi energiával. A speciális igényekhez alakított töltőpontok 900 kW körüli teljesítményre képesek, és az aktív hűtéssel ellátott kábeleken ilyenkor akár 1000 amper is folyhat. Ami szabványos gyorstöltő-csatlakozóban végződik.

Persze szükség volt dízelaggregátorokra is, hiszen itt nem fért bele egy tartós áramszünet, amely veszélyeztette volna a küldetést. Magát az ideiglenes, nagy teljesítményű töltőállomást is rekordidő alatt építették fel. Az építési engedély igénylésétől az üzembe helyezésig alig három hónap telt el.

Még mindig vigyorogva ülök be a békazöld G-osztályba, amellyel a bejárat melletti épületbe visznek vissza, lehámozom magamról a tűzálló ruhát, visszaakasztom a helyére a sisakot, minden egyebet. Vége a hivatalos programnak, és remek érzés, hogy egy kicsit belenyalhattunk egy ilyen nagyszabású kísérletbe. Ha csak a végébe, akkor is. Látni, érezni azt a tüzet, lelkesedést azokban, akikkel találkoztunk.

Kiszolgálószemélyzettől kezdve szakértőkön át a pilótákig. Akik ki tudja hány nap munka, mennyi stressz és siker után sem hagytak hátra mindent, hogy végre pihenjenek, hanem ugyanúgy tolják tovább a köröket a kedvünkért, valamint válaszolnak majdnem minden kérdésünkre. És persze az autók is ugyanazok. Számtalan embertelen teljesítményű gyorstöltéssel az akkumulátorukban, és bő 40 ezer kilométerrel az órájukban.