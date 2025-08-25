Update: Földes Attila kollégánk már úton van a rekorddöntés helyszínére, hamarosan az ő személyes benyomásait is olvashatjátok a rekorder villanyautóval kapcsolatban!

Az olaszországi Nardo tesztpályán félelmetes teljesítményt mutatott a Mercedes-Benz elektromos koncepciójárműve, a következő generációs AMG GT előfutáraként bemutatott GT XX tanulmány.

A nagy sebesség és a fogyasztás optimális egyensúlya érdekében a Mercedes mérnökei szimulációkat és előzetes próbákat végeztek. Ezek során arra jutottak, hogy 300 km/óra átlagsebességgel érdemes haladni a legkiegyensúlyozottabb eredmény érdekében.

Az autó így 24 óra alatt 3405 mérföldet, azaz 5478,6 kilométert tett meg. A töltéseket akár 900 kW-tal végezték, ám így is jelentős időveszteséggel jártak, így végül a nettó átlagsebesség 228,3 km/óra volt, ami egyáltalán nem megvetendő.

Az AMG GT XX így hatalmas előnnyel döntötte meg az XPeng P7 alig pár hetes világcsúcsát. A kínai szedán 2461 mérföldet, azaz 3960 kilométert tett meg egy teljes nap alatt. A Mercedes korábbi, házon belüli csúcstartója a CLA volt 2310 mérfölddel (3717 kilométerrel.)

A rekordfutam során nem ez volt az egyetlen rekord, amelyet megdöntött az AMG GT XX. A nyolcnapos program során új csúcsok születtek a 12, 48, 72, 96, 120, 144 és 168 órás (azaz fél, kettő, három, négy, öt, hat és hét napos) időtartamokra, valamint a 2000, 5000, 10000, 15000, 20000 és 25000 mérföldes (nagyságrendileg 3200, 8000, 16000, 24000, 32000 és 40000 km) távokra.

A nyolcnapos program fénypontjaként a GT XX új rekordot futott 40075,4 kilométeren, ami a Föld kerülete: ehhez 7 napra, 13 órára, 24 percre és 7,1 másodpercre volt szükségük.

A teszt során tizenhét hivatásos autóversenyző (köztük George Russell F1-pilóta) felváltva vezetett két autót, a mérnökökkel és kisegítő személyzettel együtt több mint százan vettek részt a nyolcnapos eseményen.

A Mercedes-AMG GT XX elektromos hajtáslánca egészen különleges, a 800V-os architektúra három villanymotort alkalmaz, az összteljesítmény 1360 lóerő. A speciális, házon belül fejlesztett, 40 liternyi hűtőolajban fürdő akkucsomag kapacitása 114 kWh, tölteni akár 900 kW-tal lehet: elméletileg 5 perc alatt 400 kilométerre elegendő energiát tud felvenni az akku.

Az GT XX sorozatgyártású változata, az új generációs Mercedes-AMG GT 4-ajtós kupé várhatóan 2026 végén jelenik meg a piacon. Álló helyzetből 2,5 mp körül gyorsul majd 100 km/óra sebességre, végsebessége elérheti a 360 km/órát.

A rekordról cikkünk írásakor egyedül a brit Autocar számolt be, így a pontos részletek jelen pillanatban nem ellenőrizhetők. Amint további információk, illetve helyszíni fényképek állnak rendelkezésre, az anyagot frissítjük.

