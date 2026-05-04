Az idénykezdet, az első három forduló a 2026-os, az aerodinamikát és a hajtást is radikálisan átalakító új szabályrendszer számos vélt és valós problémájára mutatott rá: a „jojós” oda-vissza való előzések-csaták, az akkumulátortöltés miatti egyenesbeli lassulások (super clipping), a veszélyes, sőt valódi balesetet is okozó hatalmas sebességkülönbségek a pilóták mellett számos néző, rajongó kritikáit vívták ki.

Az iráni háború miatt lefújt Bahreini és Szaúd-arábiai Nagydíjak okozta áprilisi kényszerszünetben a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), a Forma-1 vezetése, a csapatok, valamint a motorgyártók képviselői ötletelések, értekezletek, egyeztetések után finomhangolták a szabályokat. A múlt hétvégi Miami Nagydíj látszólag azt mutatta, hogy a friss módosítások – valamint nem kis részben a csapatok által elvégzett fejlesztési munka – pozitív eredményt hoztak, az erőviszonyok kiegyenlítődtek, az izgalom, a küzdelem megmaradt, de versenyzés sokkal kevésbé tűnt mesterségesnek, mint előtte.

A futam után a nagydíjat Kimi Antonellivel megnyerő Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff üzent is a kritikusoknak, károgóknak:

„Ha akad bárki is, aki a mai futam után is panaszkodna, inkább bújjon el, húzza meg magát, de komolyan. Nyilván ez a pálya egy kicsit kedvezőbb, nem olyan energiaéhes, de mindig vannak jobb meccsek és rosszabb meccsek. Úgy gondolom, [a hétvége] kiváló reklám volt az F1 számára” – magyarázta a média képviselőinek.

„Ami az erőviszonyokat illeti, azok rendesen átalakultak. Még tartjuk magunkat, de a McLaren nagyot lépett előre. A Red Bull tempója nagyon ütős volt az időmérőn, egyszerűen csak ma nem jött be nekik a stratégia. De nekünk is igyekeznünk kell az egész idényben zajló fejlesztési versenyben, aztán majd meglátjuk, hogy állunk Montrealban” – folytatta.

A 2026-os világbajnokság eddig négy nagydíját a Mercedes nyerte: a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon George Russell, az azóta megrendezett három fordulón zsinórban a 19 éves tehetség, Kimi Antonelli győzött, a csapat 70 pontos előnnyel vezet a konstruktőriben a Ferrari előtt, egyéniben Antonelli és Russell áll az első két helyen 100, illetve 80 ponttal.

A szabályfinomításokkal sikerült természetesebbé tenni az F1-et, de úgy tűnik, a hangsúlyosan hibrides korszak nem tart majd sokáig, az FIA elnöke a hétvégén arról beszélt, hogy már 2030-ra szeretné visszahozni a V8-as belső égésű motorokat.