Lehet bármit gondolni Cristiano Ronaldóról, a futballtudása vitathatatlan. Akárcsak az a képessége, amellyel mindezt marketinges szinten is kőkemény pénzre váltja. Úszik a pénzben, globális sztár, ami túlmutat a sportéleten, és nem titok: rajong a ritka, erős, különleges autókért.

Ritka Bugatti, hétköznapi Ferrari, minden van már a garázsban, legújabb szerzeménye pedig azt mutatja, hogy a klasszikus terepjárós vonalon sem elégszik meg holmi szériagyártású darabbal.

A Refined Marques nevű cég büszkén kürtölte világgá, hogy maga Cristiano Ronaldo vásárolt tőlük egyet abból az egyedi, mindössze 20 példányban készülő Mercedes-AMG G63 Cabriolet szériából, amelyet az egész világra szánnak.

Egy rendkívüli mérnöki munkáról van szó: a fejlesztésén állítólag 18 hónapon át dolgozott egy német, Forma-1-es tapasztalatokkal rendelkező technikuscsapat. Ezt a szálat azért kezeljük némi fenntartással, de az vitathatatlan, hogy egy egészen egyedi, nyitott tetős off-road monstrum született. A gépháztető alatt a jól ismert 4,0 literes V8-as biturbó blokk dolgozik, amely 577 lóerős csúcsteljesítményt és 850 Nm maximális forgatónyomatékot szabadít az aszfaltra.

A vászontető a rögzítőfülek oldásával, a fékpedál lenyomásával és egy gomb megnyomásával nyílik. Akár menet közben is működtethető, a strukturális módosítások koronájaként pedig a jármű hátrafelé nyíló „öngyilkos” ajtókat kapott a hátsó sorhoz.

Az autó alapára átszámítva bő 420 millió forint, és a készítők garantálják, hogy nem lesz két egyforma példány belőle. A Refined Marques egyelőre csupán egyetlen fotót osztott meg Ronaldo autójáról, de már ez is mutatja, hogy az autót alaposan a sztár ízlése alapján szabták át.

A választott színkombináció finoman szólva is merész, a sárga-kék párosítás pedig Ronaldo jelenlegi klubja, az Al-Nassr hivatalos színvilága is. Ez a kombináció a klub 1955-ös alapítása óta kíséri a csapatot: a sárga az arab sivatag homokját, míg a kék a környező vizeket szimbolizálja. Mivel Cristiano pont abból a tiszteletre méltóan vaskos gázsiból finanszírozta a járművet, amit a klubnál eltöltött idejéért kap, a fényezés választása végül is teljesen logikus lépésnek tűnik.