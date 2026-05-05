A villogó vészféklámpa az elmúlt két évben már kötelező elem volt az új autókban, 2026. július 7-től az újonnan forgalomba helyezett gépkocsikat további, fejlett vezetéstámogató rendszerekkel kell felszerelni. Ezek közé tartozik a továbbfejlesztett, automatikus vészfékező funkció is.

Az EU 2019/2144-es számú rendeletének 2019. végi hatálybalépése óta sorra jelennek meg az új követelmények az újonnan forgalomba helyezett járművekkel kapcsolatban. Ezek a szabályozások különböző ütemekben, lépcsőzetesen lépnek életbe. Miután 2024. július 7-én kötelezővé vált az adaptív féklámpák használata az új autóknál, 2026. július 7-től ez a csomag kiegészül a kiterjesztett vészfékasszisztenssel (gyalogos- és kerékpáros-felismeréssel), amely vészhelyzetben automatikusan a fékekbe tapos.

Ez a szabályozás szigorúan csak a vadonatúj autókra vonatkozik. A már forgalomban lévő, régebbi gépkocsikat nem érinti, így senkinek sem kell a saját zsebére utólagosan beszereltetnie semmit.

Mi is az az adaptív féklámpa?

A köznyelvben sokszor egyszerűen csak „vészféklámpaként” emlegetett adaptív rendszer egyike azoknak az aktív biztonsági funkcióknak, amelyek már rengeteg autóban ott vannak. A rendszer lényege, hogy egy kőkemény vészfékezés során a mögöttes forgalmat azzal figyelmezteti, hogy a féklámpák drámaian gyors villogásba kezdenek – ahelyett, hogy egy normál lassításhoz hasonlóan statikusan világítanának.

Így működik a rendszer a mindennapokban

A modern autók valóságos szenzorerdőt használnak annak megállapítására, hogy egy valós, kritikus vészfékezési manőver történik-e. A vezérlőegység villámgyorsan elemzi többek között a fékpedálra kifejtett erőt, a féknyomást, a sebességet, az ABS/ESP aktiválódását, valamint magát a lassulás mértékét. Ha 50 km/órás tempó felett a sofőr olyan brutálisan lép a fékbe, hogy a jármű lassulása meghaladja a 6 m/s²-et, az adaptív féklámpák automatikusan átváltanak szapora villogásra. Ez egy kristálytiszta, letagadhatatlan jelzés a mögöttünk érkezőnek.

Mit is jelent ez pontosan a biztonságra nézve?

A tanulmányok – ahogyan arról a chip.de is beszámolt – azt mutatják, hogy a villogó vészfékjelző lámpák átlagosan mintegy 0,2 másodperccel képesek csökkenteni a hátul haladó sofőr reakcióidejét. Ez a tizedmásodpercekben mérhető differencia nagy tempónál szó szerint életmentő fizikai előnyt jelent:

80 km/órás sebességnél a fékút nagyjából 4,4 méterrel rövidül le.

100 km/órás tempónál a két jármű közötti távolság körülbelül 5,5 méterrel csökken – ami egy ráfutásos baleset elkerülésénél az a bizonyos kritikus különbség a koccanás és a megállás között.

Különösen az autópályákon és a sűrű, rohanó forgalomban nyújtanak hatalmas segítséget a villogó féklámpák abban, hogy a mögöttünk jövő hamarabb és határozottabban eszméljen. Ugyanakkor az 50 km/óra alatti sebességtartományban – ami a legtöbb városi araszolásnál jellemző – a rendszer szándékosan nem aktiválja a vészvillogást, hogy elkerülje az indokolatlan pánikkeltést.

2026. július 7-től jön a kiegészítés

A szabályozás következő, úgynevezett „C” szakasza 2026. július 7-én lép életbe: az EU-ban minden újonnan forgalomba helyezett személygépkocsinak és kishaszongépjárműnek kötelezően meg kell felelnie a 2019/2144-es rendelet kiterjesztett vészfékasszisztens-követelményeinek.

Ezek az intelligens rendszerek már nemcsak az előttünk haladó vagy éppen álló járműveket ismerik fel megbízhatóan, hanem a gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Egy fenyegető ütközés esetén először akusztikusan és vizuálisan riasztják a sofőrt, majd – ha az emberi beavatkozás elmarad – autonóm módon, önállóan a fékekbe taposnak, hogy elkerüljék a csattanást, vagy legalábbis drasztikusan mérsékeljék a baleset súlyosságát.

Tehát a folyamat nem áll meg, az autóink egyre többször vészhelyzetben maguktól cselekednek, figyelmeztetnek, és figyelnek minket vezetőket.