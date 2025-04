A Mercedes-AMG nem bonyolította túl a CLE Coupé és Cabriolet különleges kivitelének az elnevezését, a fantáziátlan Limited Edition név mögött azonban gondosan megkomponált esztétikum rejlik.

Limitált kiadás készül a Mercedes túraautóiból 1 /16 Fotó megosztása: 2 /16 Fotó megosztása: 3 /16 Fotó megosztása: 5 /16 Fotó megosztása: 6 /16 Fotó megosztása: 7 /16 Fotó megosztása: 9 /16 Fotó megosztása: 10 /16 Fotó megosztása: 11 /16 Fotó megosztása: 13 /16 Fotó megosztása: 14 /16 Fotó megosztása: 15 /16 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A kiindulási alap az egyedi Manufaktur-fényezés: mindkét karosszériaváltozat elérhető matt grafitszürke árnyalatban, a matt spectral-kék viszont csak a kabrióhoz rendelhető. A karosszéria egyes elemeit AMG-logós fóliázás fedi, ezt a kupén sárga, a kabrión fekete-kék színbetétek dobják fel.

A keréktárcsák mindkét modellen 20 colosak, a kabrión polírozott kivitelben, míg a kupé keresztküllős felnijének a pereme exkluzív sárga festést kap. A féknyergek minden esetben szürkék.

Finom külső részlet az üzemanyagtöltő nyílás ezüst-króm fedele, AMG felirattal.

Számos optikai és funkcionális csomagot is magában foglal a limitált széria. Mindkét autónál alap azu AMG Dynamic Plus pakk, amely a sportkormány mellett aktív motorbakokat is tartalmaz. A kupénál a sötétítésre helyezi a hangsúlyt a fekete dizájnelemeket tartalmazó Night csomag 1 és 2, valamint AMG Styling csomag; a kabrió két, egymást támogató külső karbon optikai csomagot kap.

Az AMG Performance ülések a Coupé feldélzetén feketék, sárga részletekkel, a Cabriolet fehér bőrt kombinált fekete betétekkel. Szénszálas elemekből egyik autó fedélzetén sincs hiány, a megvilágított küszöbbetéten sárga (kupé), illetve fehér (kabrió) a felirat. Ugyanez a színkiosztás érvényesül a padlószőnyegek AMG emblémázásánál és díszítő varrásánál.

Az AMG limitált kiadásoknál megszokott beltéri ponyva is része a csomagoknak, amelyek idén júliustól rendelhetők, egészen 2026 májusáig.

Motorikusan nincs változás: a Limited Edition a Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ modellváltozatra épül, amelynek 449 lóerős, 560 Nm-es (túltöltéssel 600 Nm-es), soros hathengeres, háromliteres motorjához kilencfokozatú AMG Speedshift váltó társul, az erőt változó nyomatékelosztású AMG Performance 4MATIC+ összkerékhajtás viszi át az aszfaltra.