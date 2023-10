A BMW történetében először teljesen vegán anyagokból készült az utastér, szerencse, hogy ezt se tapintásra, se ránézésre nem látszik rajta, és csak a menürendszert nyomkodva derül ki egyáltalán, hogy az elektromos változatban ülünk. A hetesből ismerős műszerfal köszön vissza az új ötösben is, amely egy 14,9 colos érintőképernyőből és egy 12,3 colos digitális műszeregység házasításából született. Csökkent a gombok és kapcsolók száma a funkciókkal ellentétben, amiket a középkonzoli kontrollerrel, vagy a képernyő érintésével hívhatunk elő.

A BMW 8.5 operációs rendszerre a korábbinál gyorsabban szolgálja ki igényeinket, és most először már játékra vagy videózásra is használhatjuk a kijelzőt, ez főleg a publikus autótöltőkön logó ügyfelek részére segíti majd elütni a várakozás idejét.

Az alapfelszereltségként járó újratervezett sportülések mellett komfortülések is elérhetők opcióként, az integrált szellőzőrostélyokon keresztül hűtő / fűtő automata légkondicionáló viszont széria, akárcsak a négy darab USB-C aljzat. Az i5 tesztautókat mind a Bowers & Wilkins surround audiorendszerrel szerelték, alapáron egyszerűbb, hat hangszórós hifi jár. A tisztán elektromos hajtású i5 esetében a IconicSounds Electric opció kínál hangélményt a gyorsulás függvényében, ha hajlandóak vagyunk erre áldozni.

A komoly minőségérzetet sugalló utastér további látványos elemei közé tartozik az újratervezett, alul lecsapott kormánykerék, valamint az Interaction Bar névre hallgató, az utastéren keresztül futó kristályos felületű dekorelem, amely látványos háttérvilágítással szolgál – a vezetői módoktól függően különböző színekben.

A hátsó sor a növelt tengelytáv miatt nagyobb lábteret kínál a korábbinál, de a csomagtér mérete is jelentősen nőtt, a belsőégésű motorral szerelt modellek esetében 520 literre, az elektromos kivitelben pedig 490 literrel gazdálkodhatunk. Pakolásra az utastérben is van lehetőség, az átlagos méretű kesztyűtartó mellett tágas a középső könyöklő, valamint az ajtózsebek is. Örömteli, hogy a fejtér a panorámatető ellenére is elégséges – még 190 centiméteres magassággal is.