Elektromos erőnyerő 53 millióért

Bármilyen pazar is az első ülések kényelme, a magas és furcsa üléshelyzet elég nagy baj, egy E-osztályban sokkal jobban ülnénk. A legalsó pozícióban is magasan vagy, fel kell emelni a kormányt is, hogy ne takarjon bele műszerekbe.

Előrefelé szinte semmit nem látni a karosszériából, az EQE egy rettenetesen áttekinthetetlen autó, cserébe terebélyes és a tesztautó 53 millió forintba került újonnan, csak hogy könnyebb legyen ismerkedni.

Éjszakai vezetéshez érdemes megszelídíteni vagy kiiktatni a hangulatvilágítást, különben a hangulatfények özönében fürdő műszerfal tükröződik az üvegekben és alig látsz valamit a külső tükrökben és a külvilágból. Ha ez megvan, a Digital Light magával ragadó fényárt terít az autó elé, egyedül a fejlett digitális fényeloszlás sajátosságait kell megszokni, mivel gyakran változik a fénykéve hossza, szélessége a tábláktól vagy az előttünk és szemben közlekedők kitakarásával a fényárból.

Különlegesen okosan működik a sávban tartó rendszer. Egyrészt képes felismerni, ha a vezető a mentők utcáját szeretné megalkotni többsávos úton a sáv szélére húzódva, másrészt nem gyötör állandó korrekciós kísérletekkel az autó odaszögelésére a sáv középvonalához, ha országúton kanyarogsz.

Például a gyorsforgalmi úton gurulsz békében, ahol segítség lehet a sáv középvonalához igazítás, de a Bakonyba elérve visszavonul a szisztéma és egészséges íveken autózhatsz, nem kell előtte kikapcsolni az egészet. Annál idegesítőbb, ahogy az autóban az ütközésveszély-érzékelés sportos vezetésnél cibálja az övet, a pánikolás veszélyesebb, mint az esemény, amit köszönöm látok, kontrollálok.

Azt jegyeztem fel, hogy az EQE zajkomfortja luxusautós, de érdemes újragondolni, amit eddig a luxusautók zajcsillapításáról, halkságáról gondoltam, mert ez még egy szinttel jobb. A szélzajjal hadilábon álló, keret nélküli ablakok ellenére is. A rugózás a 21-es felni dacára pompás. A futóműben egyedül az autó fordulékonysága volt csalódás.

Ha a Mercedesnél tényleg a legjobbat vagy semmit választhatják a fejlesztők, a napfénytető árnyékolóját látva a semmi mellett döntöttek. A világos szövet kevés a tébolyító nyári hőségbe. A hátul is oldalanként beállítható hőmérséklettel a klímakomfort így sem rossz, de sokat kellett járatni az ülésszellőztetést, ami első fokozatban is hatékony és ekkor még elég csendes is az állandó üzemhez.

Percenként 10 000-szer vizsgálja meg a hajtásrendszer agya a nyomatékelosztást az első és a hátsó villanymotor között. Eredményként azt érezni, hogy az autó elementáris erővel tör elő a kanyarokból, ha gázt adunk (egzakt villanyautósok kedvéért lenyomjuk a menetpedált).

Vehemenciája azért is meglepő, mert a kanyarsebesség túlvilági. A technikát befogadó gördeszka mélyre viszi a súlypontot, a 21-es, Michelin Pilot Sport EV-gumik szép nyári időben, bemelegedve valami eszement tapadással ruházzak fel az autót, amit még súlyosabbá tesz a kerekek elrendezése az autó négy sarkára és a kocsit stabilizáló nagy tengelytáv.

Az EQE a hatalmas tengelytávval és a jelentős szélességgel sosem tűnik kezes, belevaló autónak, de a kanyarsebessége, a gumik tapadása és a jól hangolt menetstabilizálás brutálisan ütőképessé teszi az AMG-verziót olyan helyzetekben is, amit egy elektromos luxuslimuzintól véletlenül sem várnánk. Én ilyennek képzelem a menést a TGV vonófejével, amikor a rekorddöntésekre lekapcsolják róla a kocsikat.

574,8 km/órás sebesség a francia nagysebességű vasúton (TGV=Train á Grande Vitesse)



Szürreális a két villanymotor ereje, ahogy az EQE egy szitakötő könnyedségével fellibben 200-ra, a 210-ben megszabott végsebesség közelébe. Német autópályák sebességkorlátozástól mentes szakaszán a 130-200-as tartományában haladva, 160-170-et megcélozva 28,1 kWh/100 km-re adódott a fedélzeti számítógép szerinti fogyasztás (elég sűrű forgalomban 138-as átlaggal). A menetelleállások csekély voltát igazolja az autó, amikor visszavett rekuperációval szinte ellenállás nélkül gurul tovább gázelvételt követően. 19-22 kWh/100 km közé levihető a fogyasztása egyenletes sebességgel.