Ha a hanyagul becsukott ajtók szervozárása, a vezető és utas nélkül 2584 kilós tömeg vagy a sima fekete pedálsor nem győzne meg arról, hogy ez egy erős, de cseppet sem sportos autó, akkor huppanj bele az ülésekbe!

Hátul egy kanapé vár, amolyan összebújós menedék a külvilág bajai elől, puha bőrkárpittal. Elöl egy lágy tömésű trónus marasztal, ami akkor is kényelmes, ha nehezen érthető okból ki tudott maradni belőle az ülőlap-hosszabbítás.

Erős oldaltámasz akkor sincs, ha sport üzemmódba váltva fokozódik az oldaltartás. A környezet, a komfort és az autó hangulata a hirtelenkedéstől mentes, nemes és gyors autózást támogatja. Nagyon nem az a világ, mint egy valódi M-es BMW, aminek például ki kell bírnia több gyors egymásutáni kört a Nürburgringen.

Berlin környéke annyira sík és kanyarokban szegény vidék, hogy arrafelé több az izgalom a grünheidei Tesla-üzem továbbra is intenzív építkezésében, mint az országutakban. Pár bátran elvállalt forduló után le is tettünk a sportos vezetés próbálgatásáról, mert ez az autó másban erős.

Rövid távon, amíg a töltöttség engedi, a BMW iX M60 a belső sáv ura lehet. A tesztútban voltak sebességkorlátozástól mentes autópálya-szakaszok, ahol izzadó tenyér nélkül, igéző egyenesfutással érte el a 250-et. 200-tól, ahol a többi iX leszabályoz, itt még vágta van felfelé.

Nemcsak az ülésekből és a légrugózásból árad a kényelem, de a zajcsillapítás is emlékezetes. Az autó annyira halk, hogy a 160-180 szélárnyékos gurulásnak hat. A csendet másféle akusztikai élményekre válthatjuk az itt alapfelszerelésként kapott, a kisebb teljesítményű iX-hez extraként mért Bowers&Wilkins audirorendszerrel.

Városba érve a kiváló kamerarendszer és a 12,3 méteres fordulókör-átmérőt adó, a hátsó kerekeken az elsőkkel ellentétesen vagy párhuzamosan maximum 3-3 fokot fordító összkerékkormányzás kezes és jól manőverezhető kocsivá teszi ezt az 5×2 méteres kolosszust, legalábbis méreteihez képest. Az automatizálható ki- és beállás közben a külső tükrökből jól láthatóan dolgozik a hátsó kerekek kormányzása.

Nagyrészt kalapot emelhetek az adaptív sebességbeállítás programozói előtt, mert német utakon zavarba ejtően működik a sebességszabályozás. Mész országúton, jön az ottani 100 helyett egy 70-es tábla, amit a szélvédőre vetített kijelző az aktuális sebességhatárral együtt előjelez. Megtörténik a harmonikus lassítás, és a tábla vonalától már szabályos sebességgel haladsz tovább, amit a menüben fölül- és alullőhettek.

Lekanyaradáskor is aktív a sebességasszisztens, de a derékszögű fordulókat vehetné lassabban, finomabban az autó. Nagyon hiányzott az adaptív tempomathoz a szűkebb vagy tágabb követési távolságot beállító gomb a kormánykerékről. A jobb oldali küllőre biggyesztett gyűrű éppoly labilis és gagyi hatású, mint egy Tesla Model 3-ban, kár érte.

Rosszabb hely lett a menü- és a kezelési rendszer generációváltásával a BMW-k utastere, a bonyolultabb megoldás visszalépésként érzékelhető az i4-ben, az új i7-ben és az iX-ben is érezhető a korábbi standardhoz képest. Ezzel együtt is nívós a BMW HMI-je, de romlott a módosításokkal.

Kerékmérettől függően 502-561 km közötti a WLTP szerint mért hatótávolság, a lépcsőket megtaláljátok a konfigurátorban. A legjobb 21-es kerékszettel és normál utcai gumiabroncsokkal 225/50 R21 méretben.

Picit romlik 22-es kerékszettet rendelve, 275/40 R22-es dimenzióval, de maradva a polgári gumiknál. Mintegy tíz százalékot esik viszont a hatótáv, ha a nagyobb kerekeket sport-gumiabroncsokkal választjátok.

Ennyit tesz a gumi. A képeken lévő autón a 22-es Pirelli P Zero nem számít sportos guminak, a bemutatóra egyáltalán nem hozott sportgumis autót a BMW, és a kétnapos vezetés során nem is töltötték az autókat, hogy reálisabb képet kapjunk a valós hatótávról. Tavaszi időben 400-450 km benne van a BMW iX M60-ban, sportosan hajtva is eljut 280-300 km-re.