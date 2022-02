Ne keressünk sportos jegyeket a külső formatervben, sőt, a hatalmas veséken kívül a BMW-re jellemző egyéb megoldásokat se – itt nem ez a lényeg. A forma egyértelműen jövőbe mutató, minimalista stílusa viszont nem feltétlenül megnyerő az utca emberének. Futurisztikus, igényes, de X sorozatú, belsőégésű terepjárók mellé állítva jelentősen eltérő. Nagyon más. Egyszerű letisztult lemezek mellé keskeny lámpatestek elől és hátul egyaránt.

Vonalait a szigorúan optimalizált aerodinamika is formálta, amelynek eredménye a kiváló 0,25-ös alaktényező. Ehhez az illesztési hézagok optimalizálása mellett olyan apró részletek is hozzájárultak, mint az első-hátsó parkoló kamerák rejtett mosója, amely hátul a kamerát is rejtő, kiemelkedő embléma alól bújik ki. Érdekes részlet az első BMW logó is, amely érintésre felnyílik, itt tölthető be az ablakmosó folyadék. Hogy mi van akkor a motorháztető alatt? Az nem publikus, mert ebben az autóban nem nyitható a megszokott megoldással az utastérből – és így az első pakolórekeszről is le kell mondanunk.

Rolls-Royce a villanyautók között ez a BMW Rolls-Royce a villanyautók között ez a BMW 1 /25 5d_m6510 Közel 5 méteres hosszával és 3 méteres tengelytávjával az X5-höz hasonló a mérete Fotó megosztása: 2 /25 5d_m6534 630 km-t a gyári hatótáv, a gyakorlatban inkább 400 Fotó megosztása: 3 /25 5d_m6528 200 kW-os töltővel is elbánik, AC-töltő esetében viszont 11 kW a max Fotó megosztása: 4 /25 5d_m6499 A szenzorok, kamerák nagy része a vesék mögött bújnak meg Fotó megosztása: 5 /25 5d_m6523 A padlóban elhelyezett akkumulátor 105,2 kWh kapacitású Fotó megosztása: 6 /25 img_6567 4,6 mp alatt gyorsul százra, 200 km/h az elektronikusan korlátozott végsebesség Fotó megosztása: 7 /25 img_6573 Szinte minden úthibát eltüntet, cserébe billeg kicsit a futómű Fotó megosztása: 8 /25 5d_m6501 A téliben nem, a nyári gumikban viszont hangcsillapító szivacsbetét is van Fotó megosztása: 9 /25 5d_m6502 Hő hatására képes eltüntetni magáról a kisebb karcokat Fotó megosztása: 10 /25 5d_m6507 Alapból 20 col méretű abroncsokat kap az iX50, felárért 21-22 col rendelhető Fotó megosztása: 11 /25 5d_m6520 Nincs sok köze az X-sorozatú modellekhez, más világ az iX Fotó megosztása: 12 /25 5d_m6537 Méretes ablakok, a hátsót nem lehet teljesen lehúzni Fotó megosztása: 13 /25 5d_m6577 A BMW logó alatt kell betölteni az ablamosó folyadékot Fotó megosztása: 14 /25 5d_m6540 Az oszlopok szénszál erősítésű műanyagból készülnek Fotó megosztása: 15 /25 5d_m6545 A váltókar piciki, az iDrive tekerő nagy, de inkább az érintőképernyőt használtuk Fotó megosztása: 16 /25 5d_m6546 Furcsa alakú kormány, a fogása jó Fotó megosztása: 17 /25 5d_m6549 1,2 millió forintért választható ez a bőrkárpitozás Fotó megosztása: 18 /25 5d_m6556 A kristályból készült ülésállító gombok felárért járnak csak Fotó megosztása: 19 /25 5d_m6562 A Bowers & Wilkins hifi 1,8 millió forint, de megéri az élmény Fotó megosztása: 20 /25 5d_m6563 Kardánalagút nincs, a helykínálat bőséges a második sorban is Fotó megosztása: 21 /25 5d_m6565 500 literes a csomagtér Fotó megosztása: 22 /25 5d_m6567 A padló alatti rekesz könnyen elnyeli a töltőkábeleket Fotó megosztása: 23 /25 5d_m6569 A kormányon lévő gomb használata elég körülménes Fotó megosztása: 24 /25 5d_m6571 Itt emelhetjük a futóművet és választhatjuk ki a vezetői módod Fotó megosztása: 25 /25 5d_m6574 Ívelt a középkonzoli kijelző, könnyen elérni a vezetőülésből is Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Maradtak viszont a nagy vesék, amelyek villanyautóról lévén szó nem engednek át levegőt, mégis különlegesek. Fényes, feltűnő mintázatukat egy hőre gyógyuló műanyag rejti, amely képes eltűntetni az apró karcolásokat napfény, vagy akár egy hajszárító hatására. Fűtőszálak segítik, hogy ne fagyjon le és mindig jól mutasson, mögötte pedig szenzorok és radarok bújnak meg, amelyek így nem csúfítják el az autó orrát. Mi ez, ha nem a jövő?

Oldalt az aerodinamikát segítik a felnik mintázata is, amelyek alaphelyzetben 20 col méretűek, felár ellenében pedig 21-22-es méret is választható. A kilincsek helyén található mélyedés igazi öröm a villanyautók között, könnyen és egyszerűen nyitható minden ajtó, nem kell fogást keresni, nem csúszik le a kezünk, és nem csípi be az ujjunkat.

Ami a méreteket illeti: az iX nagy. 4953 mm hosszú, 1967 mm széles, és 1695 mm magas. Ezek nagyjából a BMW X5 méretei, akárcsak a tengelytáv, de az iX esetében valamivel nagyobb (+25 mm), kereken 3 méter.