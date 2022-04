E sorok péntek reggeli 8 óra 12 perces írásakor éppen a Mercedesé Európában a legszélesebb villanyautó-kínálat, mikor olvasod e sorokat, ki tudja, miként áll már az elektromosításra kényszerített márkák hetente újdonságokat bejelentő nagy versenye. Viszont végre nem egy SUV! EQA, EQB, EQC…ajj…, az autóipar átalakulását foteljeikből egyre magasabbra húzott szemöldökkel figyelő kedves olvasóink, ez itt a legelső elektromos szedán a Mercedestől.

Kár tagadni, első ránézésre csalódás a négyajtós luxusautók királyától ez a forma. Persze, nem is négyajtós, és a klasszikusok lefektette szabályok szerint nem is szedán. Viszont a világ legkisebb légellenállású kasznija – ez azért erős mondat a jármű digitális prospektusában, és pár plusz tíz kilométert is hozzátesz a mindenki által megkérdezett hatótávhoz, de ennyi. 0,20 cW. Hangzatos One Bow dizájn, de nem több. Nem nyűgöz le. Nem fenséges. Nem kacsint rád zsiványan, te, figyelj, én vagyok az új etalon, ne keress tovább. A csúcs-Mercedesek jellemzői voltak ezek idáig.

Értem, mostanság más az irány: pökhendiség helyett csendesség, felsőbbrendűség helyett zöldség. Markánsabban high-tech külsőt azért elvárnék tőle, ami például sugárzik a riválisainak tekinthető Audi e-tron GT-ből, és a Porrsche Taycanból is. Azon kevesek, akik tudják, micsoda elképesztő technikát rejt az EQS lágy formája, elfogadhatóbb a megjelenése, mert értik a koncepciót. Letakart logókkal az utca embere azonban többnyire kínai erőlködésre tippelne. Egy hét intenzív együttélés után megemésztettem, de nem kérdés, ettől a jellegtelen szürkemetáltól a kivagyibb kétszínű fényezéssel kérném, ha tehetném (aminek, ha jól látom, 5 millió forint a felára).

Az 5,21 méter hosszú, 1,92 méter széles és 1,51 méter magas test csalóka, gömbölydedésge miatt jóval kisebbnek gondolnánk az alap S-osztálynál, holott csak 7,3 centivel rövidebb (és ebből – jelenleg – nincs a kínaiaknak lang változat). A Tesla Model S-t bő 36 centivel (!) túlnyúló 3,21 méteres tengelytávja viszont csak 6 milliméterrel kurtább az S-osztályénál, amit a villanyautós felépítés tesz lehetővé (kisebb a villanymotorok helyigénye) és követeli is (hiszen kell a tengelyek között hely az óriási akkumulátor-csomagnak). Méretét tekintve házon belül nem ez a csúcs, a Maybayhot most ne is hozzuk ide, majd ha pár hónap múlva lesz belőle elektromos batár. Lesz.

Számtalanszor körbejárva, testközelből és mindenféle szögből kémlelve a dizájnt, azért meg lehet vele barátkozni. Megvan a saját harmóniája és robusztussága, utóbbit erősíti, hogy szinte az aszfaltot súrolja a hasa. Csodaszépek a közeledésünkre a kaszniból kitolódó kilincsei (és a Teslák megoldásától igényesebben működnek), vicces a bal első első sárvédőből kibillenő ablakmosó-folyadékos betöltő nyílás, merthogy azt a bizonyos Panamericana-rácsos motorháztetőt nem lehet felnyitni. Nincs elöl megnézhető motortér, de villanyautósan mini plusz csomagtartó se a kábeleknek. Viszont éjszaka 40 centis csillagot világítanak ledek a keret nélküli első ajtók mellé, a földre.