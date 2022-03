Összesen 18.823 darab tisztán elektromos személyautó fut magyar rendszámmal az útjainkon, itt tartunk egy kerek évtizeddel a legelső Nissan Leaf forgalomba helyezése után. Sok vagy kevés? Jelenleg éppen négymilliónál jár a hazai teljes személyautó-állomány, vagyis ennek még a 0,5 százalékát sem éri el a villanyosok aránya.

“Többféle szempontból is nézhetjük ezt a számot, például onnan is, hogy a közép-kelet-európai régió legnagyobb EV autóparkja a miénk. Magasabb, mint külön-külön a lengyel, a cseh, a szlovák, a román, a szlovén, a horvát stb. villanyautó-állomány. Köszönhető ez a zöld rendszámnak, az állami támogatásnak, de az emberek nyitottságának is” – kommentálja a mennyiséget Reizer Levente, a Nissan hazai pr menedzsere. Évek óta maga is elekromossal jár, és az összes hazai villanyautós szervezetnek aktív tagja.

A régiós elsőség ellenére is szerénynek tűnő 18,8 ezer jármű ugyanakkor rendkívül színes halmazt alkot, immár 103 különféle modellt tartalmaz a Datahouse legfrissebb adatbázisa. (Igaz, ebből néhány sajnálatos okmányirodai elírás, bizony, van ilyen, nemlétező autók is részei a BM rendszerének.). A lényeg, hogy manapság csaknem százféle létező villanyautót használunk a japán úttörőtől a taxisok kedvencén és a beszélő Mercedesen át a full elektromos Trabantig.

De vajon darabra mi a sorrend közöttük és melyik cég vezeti nálunk a márkák összesített sorrendjét? A Vezess közli elsőként az elektromos autók teljes toplistáját!

Magyarország három legnépszerűbb villanyautója

“Íme, Hölgyeim és Uraim, az első, XXI. századi, teljesen komolyan vehető családi villanyautó…” – írtuk egy évtizede lelkesen ugyan, de a látványos problémákat nem elhallgatva a Nissan Leaf első tesztjében. Utólag bátran ide véshető: ennek a négykerekűnek joggal van ma saját oldala az autógyártás nagykönyvében. Akkoriban kapudrognak számított a nálunk forgalomba állított elektromosok között, ma ebből birtokolunk a legtöbbet, a Nissan Leaf Magyarország legnépszerűbb villanyautója.

Az első pozíciót jelentő csaknem négyezer darabbal kapcsolatban megjegyzendő, hogy

– ezzel kiemelkedik a mezőnyből a japán kompakt,

– ám az összes regisztrált személyautónak még így sem éri el a 0,1 százalékát,

– Opel Astrából például 260 ezret használunk, ebből fut a legtöbb itthon, a különbség 65-szörös.

Reizer szerint három fők oka van a Leaf hazai és globális népszerűségének. “Nyilván az első az, hogy a Leaf volt az első, ezért 2010 óta sok év eltelt ahhoz, hogy felgyűlhessen ez az autópark (világszerte 577 ezer darab). Fontos az is, hogy ár-érték arányban mai napig jó választás, végül a harmadik, a legfontosabb ok a népszerűsége mellett a megbízhatósága. Nagyon ritkán romlik el, én magam is Leaf-fel járok lassan három éve, és szinte semmit nem kell rá költeni. A statisztikáink alapján egyébként az ügyfelek 96 százaléka elégedett vele” – dicséri terméküket a Nissan munkatársa.

Modell Darab 1. Nissan Leaf 3878 2. BMW i3 2604 3. Renault Zoé 1306

Hasonlóan méretes durranásként robbant be az európai autópiacra 2013-ban a BMW i3 és i8 “azta, hú de jól néznek ki” párosa. Előbbit szánta jégtörőnek a német prémiumgyártó: a robbanékony, b-oszlop nélküli és meglepő hátsó ajtós, kívül kicsi, belül tágas, elöl-hátul csomagtartós, 19 vagy 20 colos kerekeken suhanó love product elterjedését újonnan erősen korlátozta a 8-9 éve is már 15 millió forint környékén záró vételára.

Tévedés volt azt hinni, a leggazdagabb magyar családok ezt veszik majd második-harmadik autónak a sulibajárós SUV-ok helyett. A modell valódi népszerűsége és elterjedése használtan következett be a környezettudatos, nagyvárosi középréteg körében, amikor már 5-6-7 millió forintért meg tudták vásárolni azt használtan. Vagyis az elmúlt két-három évben. 2021-ben messze i3-ból jött be a legtöbb használt villanyautó az országba, csak tavaly 1396 példány (igaz, ennek egy kisebb része REX, azok nincsenek benne a 2604-ben). A BMW i3 a második legnépszerűbb elektromos autó Magyarországon.

Nagyon stabil első hely, megkérdőjelezhetetlen második, és senkitől sem veszélyeztetett harmadik alkotja a dobogót: a Renault Zoé mögött ugyan nem akkora a szakadék, mint előtte, de egy darabig még biztosan marad a pozíciójában.

Nyugat-Európában – főleg a hazájában – hatalmas sikereket ért el az elmúlt esztendőkben cégautóként, nálunk flottában inkább a Leaf fogyott, a fiataloknak szexi kocsikat ajánló car-sharingesek pedig inkább az i3-ast állították munkába (és az elektromos Minit), de azért a magánszemélyek szürkeimportjától maroknyi multiig mindig látható mennyiségben voltak vásárlói a Zoénak.

Az élmezőny – 3-10. helyezettek

Majdnem belebukott a Volkswagen vezére az Elon Musk-féle marketing-barátsággal színezett “erőn felül mindent elektromosítunk” stratégiába, pedig Herbert Diess előtt is piacra dobott már két racionális, igazi érzelemmentes villanyautót a kontinens messze legnagyobb autógyártója.

Az elektromos Up rögtön megtalálta helyét az egyik legnagyobb hazai autómegosztó flottájában, bátyjából, a hagyományos VII-es Golfból átalakított modellből pedig a kormányzati szervek vásárolták nem múló szimpátiával. Használtan korrekt választásnak tűnik mindkettő városba, ennek ellenére csak száz körüli mennyiség érkezett be tavaly a két modellből együttvéve.

Az évekig tartó ingyenes töltési lehetőségnél sokkal látványosabb lendületet adott az új elektromos személyautók hazai értékesítésének az állami támogatás. Enélkül, ki tudja, hol tartanánk. A magánszemélyek zsebébe dugott 2,5 millió forint megtette a hatását, a taxisokkal pedig ennél is bőkezúbb volt két éve a politika: 15 millió forintig a vételárnak akár az 55 százalékát állta az adófizetők pénzével nagyvonalú kormány.

Mindez például 2020-ban nem kevesebb, mint 136 százalékos értékesítés-ugrást generált a villanyautóknál egy összességében akkor 19 százalékos bukóba csúszó újautó-piacon. Az állami támogatásoknak három nagy nyertese volt: a Kia Niro (amely abban az évben a legnagyobb számban forgalomba állt új elektromos lett), a Hyundai Ioniq és a Kona.

Modell Darab 3. Volkswagen Up 1071 4. Volkswagen e-Golf 1058 5. Kia e-Niro 982 6. Hyundai Ioniq 691 7. Tesla Model 3 690 8. Hyundai Kona Electric 671 9. Tesla Model S 507 10. Fiat 500 474

A világ autóiparának legnagyobb hatalmú szereplőit a Tesla sztorija mozdította ki a konfortzónájukból, közben persze lábon is lőtték magukat (a legtöbb szereplőt érintő dízelbotránnyal) és még a saját politikusaik is szorítottak párat a hurkon (EU-s szabályozásokkal horrorbüntetések belengetése), de mindez talán még inkább kívülállóvá tette Musk sokáig élet-halál harcot vívó márkáját.

Egy szűk, vagyonos réteg nálunk is felfedezte a Teslát, és a hivatalos importőr hiánya ellenére elintézte magának az akár nullkilométeres autókat is az elmúlt években. Ma már működik forgalmazó Budán, sőt, éppen pár napja írtuk meg az első fővárosi Tesla Approved Body Shop meglepetésekkel teli születésének történetét. Az árcsökkenéssel párhuzamosan használtan szépen mutatkozik rájuk kereslet: a 3-asból 220 jött be tavaly, az S-ből 122 darab.

A márkák sorrendje A Leaf és az i3 annyira kilóg a mezőnyből, hogy el is rendezték az első két hely sorsát, utána viszont látunk kavarodást. A VW és a Hyundai eredménye egyértelműen annak köszönhető, hogy ők egynél több sikeres modellt kínáltak az elmúlt évtizedben, mint a sikerautóik után kéziféket behúzó Nissan és BMW. Márka Darab 1. Nissan 4087 2. BMW 2718 3. Volkswagen 2503 4. Hyundai 1439 5. Renault 1378 6. Tesla 1358 7. Kia 1244 8. Fiat 474 9. Smart 468 10. Škoda 414 Összeállításunkat tovább olvasva számszerűen kiderül majd, hogy mivel érdemelte ki mondjuk a Smart vagy a Škoda a top 10-es helyezést. De kérdés még, melyik márkának szerepel a legtöbb különféle modellje összeállításunk 100-as listáján? Most jön a meglepetés: a Mercedesnek. Ugyan kissé későn szállt be teljes őszinteséggel az elektromosok versenyébe az automobil 19.századi feltalálója, az iparág nagybetűs innovátora, ma már a legszélesebb elektromos kínálattal a Merci keresi a menő cégek és a tehetős magánszemélyek kegyeit. Immár hat különféle modelljük fut az útjainkon, egyenként persze nem túl nagy számban. Azért ez is egy piros pont.

Őslények és drágaságok – A lista 11-30. helyezettjei

Nagyjából 100 és 500 közötti példánnyal szerepelnek ebben a már rettentően vegyes csoportban a különféle modellek. Látjuk itt az ezeréves, kis hatótávú, és itthon (valamint a világban) a Leaf mellett szintén úttörőnek számító iOn/C-Zero/i-Miev triótól a közelmúltban bemutatott Mazda MX-30-on és Skoda Enyaqon át a használtan is borsos árú Tesla Model X-ig sokféle négykerekűt, köztük több meglehetősen új, és a középréteg számára is megfizethetetlenül drága német prémiumot.

Modell Darab 11. Citroën C-Zero 338 12. Smart Fortwo 308 13. Volkswagen ID.3 302 14. Peugeot iOn 288 15. Mazda MX-30 264 16. Dacia Spring 261 17. Škoda Citigo 232 18. Kia Soul EV 221 19. Nissan E-NV200 209 20. Mini Electric 203 21. Škoda Enyaq 182 22. Smart Forfour 160 23. Tesla Model X 136 24. Mitsubishi i-Miev 127 25. Mercedes B-Class 125 26. Peugeot e-2008 108 27. Mercedes EQC 101 28. Mercedes EQA 88 29. BMW iX3 86 30. Opel Corsa-e 86

Külön bekezdést ér Európa legolcsóbb, és a márkától megszokott módon piacgyilkosnak szánt villanyautója. A Dacia Spring előtt izgalmas út áll, nálunk pillanatok alatt elfogyott a százdarabos nyitócsapat előfoglalásban, érzésre úgy tűnik, sokkal többre lenne vevő, ha kapna az ország kocsit.

Porsche, Jaguar, Mustang, Audi, Volvo és EQS – A lista 31-50. helyezettjei

Ez a táblázat szépen mutatja, hogy az alapvetően drága villanyautók gyártásába leginkább a prémiummárkák szálltak be a saját piaci szerepüknél nagyobb lendülettel. Ahogy a szövegközi címben is kiemeltük, itt aztán sorjáznak 20-50-80 darabbal a méregdrága luxusautók, a köztük királynak szánt – és az utasaival beszélgető – Mercedes EQS-ből egy hónap alatt 22-re került magyar rendszám a közelmúltban. Pedig a különféle változatainak alapárai 39,5 és 63,7 millió forint közöttről indulnak.

A luxusmodellek számai is emelkednek majd lassacskán, ám velük szemben a Hyundai Ioniq 5, a VW ID.4 vagy friss Év Autója-díjas Kia EV6 az elkövetkező években világszerte könyöklést sem nélkülöző versenyt rendeznek majd “a nép új villanyautója” címért, leginkább persze a jómódú nyugati országokban, ahol érdemi esély van a tényleg széleskörű elterjedésükre. A képességeik adottak, mind kiváló, hatótávpara nélkül használható jármű.

Modell Darab 31. Audi e-tron GT 81 32. Hyundai Ioniq 5 77 33. Volkswagen ID.4 71 34. Renault Fluence 63 35. Peugeot e-208 62 36. Porsche Taycan 55 37. Honda e 48 38. Audi Q4 e-tron 45 39. Jaguar I-Pace 44 40. Citroën ë-C4 42 41. Kia EV6 41 42. Ford Mustang Mach-E 39 43. Volvo XC40 Recharge 34 44. BMW iX 28 45. Mercedes EQV 25 46-48. Ford Focus Electric 22 46-48. Mercedes EQS 22 46-48. Tesla Model Y 22 49. Opel Mokka-e 18 50. Mercedes eVito 13

Itt találunk olyan modellt is, amelynek száma – és egy táblázattal feljebb a testvére adata ugyanúgy – talán csalódást okozott az importőreiknek: az Opel Corsa-e és a Peugeot e-208 valamiért nem lett nagy kedvenc Magyarországon. Érdekes, hogy a kisebb hatótávú, szűkös hátsó ajtói miatt nehézkesebben használható MX-30-ból több állt forgalomba eddig, mint a Corsa/208 tölthető változataiból együttvéve.

Amiből csak pár darab van nálunk – A lista maradékának érdekességei

Táblázatban már csak a kettő példánynál nagyobb számban létező modelleket közöljük külön, azért itt is találunk érdekességeket. Például nem is kérdés, hogy a francia Bolloré Bluecart, a norvég Think City-t, a német Splash-átépítés Suzuki Stromost és a kínai BYD E6-ot szívesen kézről kézre adnánk szakmai kíváncsiságból.

De találunk itt egypár melósautót és egy nagyon nem csomagszállítós Tesla Roadstert is. A ma már szinte kultikus tárgyként kezelt – és horror-áron gyűjtőkre vadászó – egykori Lotus-átépítést 12 éve vezettem Magyarországon, pedig egy sem volt forgalomban idehaza. 2010-et írtunk, sehol nem léteztek még elektromos autók a hazai utakon, abszolút semmilyenek, a Roadstert is az egyik luxusóra-brand Andrássy úti szalonnyitójára hozták trélerrel németből. 2,9 másodperc alatt ugrott 100-ra – kell mást mondani róla?

Modell Darab 51. Bolloré Bluecar 12 52. DS 3 Crossback E-tense 11 53. BYD E6 6 54-57. Fiat Fiorino Micro-Vett EV 5 54-57. Peugeot Partner Electric 5 54-57. Renault Kangoo ZE 5 54-57. Think City 5 58-60. Puli 4 58-60. Twingo E-Tech Électrique 4 58-60. Citroën ë-Berlingo electric 4 61-63. Opel Zafira-e Life 3 61-63. Suzuki Stromos 3 61-63. Tesla Roadster 3

Külön tehát nem listázzuk azt a 30 modellt, amelyekből mindösszesen 1-2 fut idehaza. Köztük olyan ritakaságok, mint a svéd-kínai Polestar, vagy a már teljesen kínai MG modellje, de van itt egy szem Lexus UX is, kettő Chevrolet Bolt, de nyilvántart a Datahouse egy teljesen elektromosított Trabant 601-est is.

Emlékszik még valaki rá, hogy a 2009-es Frankfurti Autószalon egyik legnagyobb durranása volt a szuperstílusos elektromos Trabant nT?