“Mondták, hogy küldjünk ki fotókat a gépeinkről. Küldtünk. Egy óra múlva hívtak, hogy akkor most élő videóhívásban mutassuk meg őket. Megmutattuk. Két óra múlva hívtak, hogy útban vannak felénk, tudjuk-e fogadni őket. Csak néztünk, hogy mi van…?” – érzékelteti Simon Péter, a Duna Autó műszaki igazgatója, hogy akadt pár meglepően izgalmasra sikerült napjuk, mielőtt egymás markába csaptak az amerikai love brand vezetőivel.

Végül minden összejött, így a hír ma az, hogy megnyílt a budapesti Tesla Approved Body Shop. Az meg micsoda? Hogy kerül ide és mit csinál? Elmeséljük.

“Érzelmi alapú döntés volt” – a kapcsolat

Világszerte egyre több Tesla-kereskedés nyílik, az értékesítést azonban Elon Musk hadserege nem adja ki a kezéből, tisztjei maguk építik ki a hídfőállásokat a meghódítandó országokban. Ugyanígy házon belül tartják a legféltettebb titkokat őrző márkaszervizeket is, újságírók csak kézlevágás ellenében szimatolhatnak ezek környékén a típushibák után. Minden autómárka széles körű és stabil működéséhez azonban tartozik egy harmadik láb is: a sérült járművek újraépítése, magyarul a karosszériajavítás. A Tesla lakatosműhelyei kapják világszerte ezt a puccos, “badisoppos” nevet.

Tulajdonképpen ez egy jogosultság, amit meg lehet szerezni tőlük, de hiába jól fésült az udvarló és stabil a háttere, piszok nehezen adja be a derekát a tengerentúli márka. “Nálunk mindenki másként mesélné, hogy mikor kerültünk kapcsolatba a Teslával” – mondja Simon, majd elmeséli a saját verzióját. “Hosszú éveken át próbálkoztunk náluk, de bármit tettünk, totálisan eredménytelen volt” – nevet ma már a műszaki igazgató, aki ugye egy másfél tucatnyi márkát forgalmazó, összesen 134 ezer négyzetméternyi telephellyel rendelkező, harmincéves céget képviselve lobbizott hosszan a cég első számú vezetőjével és a tulajdonosával együtt. Még Fed Ex-es levelet is küldtek, mindhiába, talán még űrhajómakettet is egy bizonyos austini irodába, mégis totálisan eredménytelen maradt a lobbizás.

Közben – mint kiderült – a Tesla is kutakodott és gyűjtötte az adatokat a lehetséges partnerekről, de kizárólag csak a saját informátorainak hitt. Így kérdezte meg a globális festékbeszállítóját: ki a hozzájuk méltó partner ebben a csöpke kis közép-európai országban? A Duna Autót több évtizedes kapcsolat fűzi a festékes multihoz, ezért őket ajánlották. Nyilván piros pont volt Musk európai döntéshozójának a noteszében, hogy a budai Zay utcában működik Magyarország egyik legnagyobb kasznijavító műhelye (ahol a Škoda például fényező-világbajnokságot is rendezett pár éve).

Így indult a kapcsolat a két cég között, utána viszont nagyon lendületesen épült az együttműködés, benne olyan váratlanul izgalmas napokkal, mint a meglévő gépparkjuk cikkünk elején említett lecsekkolása a képküldéssel, videóhívással, személyes iderepüléssel. “Utólag kérdeztem őket, hogy mi volt ez, mire válaszolták, hogy láttak ők már sok szép fotót, közte olyanokat, amik nem is ott készültek, ahol egyesek állították.” Nekik még a gyári számokat is el kellett küldeni a hollandiai Tesla-központba. Végül megkapták a jogot, és ezzel együtt a lehetőséget, hogy elköltsenek 70 millió forintot úgy, hogy egy ilyen befektetés legdrágább eleme, az épület már a rendelkezésükre állt. Arra jóformán nem kellett költeni, csak be kellett rendezni a Tesla által előírt, nem is annyira hétköznapi eszközökkel.

Kérdezem, hogy a számításaik szerint mennyi időn belül térül meg a karosszériajavító műhelyre költött befektetés. Simon szerint természetesen mindig alapos kalkulációkkal vágnak bele a cég különféle projektjeibe, de a Tesla Approved Body Shop “érzelmi alapú döntés volt”. Talán sosem akadt ilyenre példa házon belül, de ezúttal nem az Excel döntött. Stratégiai célkitűzésük ugyanis, hogy piacvezetők legyenek Magyarországon a villanyautózás terén, ehhez pedig erre is szükségük volt. Látva a folyamatokat, tényleg fölösleges is lett volna pötyögni a számológéppel.

S3XY számok Százalékosan brutálisan növekszik a Teslák száma az útjainkon, immár ezernél több fut magyar – vagy éppen német, szlovák stb. – rendszámmal. A külföldi azonosítóval ügyeskedőkről nyilván nincs semmilyen kézzelfogható adat, azonban a Model S, 3, X és Y hivatalos forgalomba helyezéseiről a Datahouse közöl számokat. Eszerint csak az elmúlt két évben 971 darab használt és új Teslára került magyar rendszám, magasan a 3-as vezeti a listát. 2021/darab 2020/darab Újonnan forgalomba helyezett 184 72 Használtan forgalomba helyezett 387 328 Eközben hamarosan beindul és termel a hozzánk fizikailag legközelebb létesült berlini gyár, ráadásul a cégvezetés szerint Európa tervezetten kedvenc Teslájának, a Model Y-nak még csak most vesz lendületet az értékesítése. Minden jel szerint esztendőről esztendőre látványosan emelkedik majd a márka termékeinek az eladása nálunk is.

“Jó lakatost találni szinte lehetetlen” – a csapat

A fanatikus rajongóktól a hasonlóan lelkes gyűlölködőkig sok mindent mondanak a Teslákra, mint járművekre, de Simon egyértelműen állítja: a háttérben “szépen megtanulták az autóipari minimumot”, amivel például arra utal, hogy leendő lakatosaik képzésére rendkívül precíz oktatási rendszert épített ki a márka.

Elsőként egy online kurzus tananyagát kellett bemagolni a majdani magyar kasznisaiknak, a megszerzett tudásukról szintén online vizsgáztak. Ez után következett a gyakorlati képzés, ami előtt konkrétan megnézték, tud-e a jelölt hegeszteni. “Aszfaltra vetett fűmagnak nincs sok értelme.”

Elsőként a hollandiai Tilburgban töltöttek négy napot tanulással, majd a németországi Lahrban újabb háromnapos gyakorlati képzés következett, a végén persze újabb vizsgákkal.

Természeten az online oktatási anyag, a kinti gyakorlati képzések és a vizsgák is mind angolul zajlottak, amire Simon olyan arckifejezést vág, amiről egyből tudom, a magyar munkaerőpiac ismert nehézségeivel kapcsolatban árulja el most a véleményét. “Csak halkan mondom: lakatost találni nehéz, jó lakatost találni szinte lehetetlen.”

De mégis itt vannak, túl a sikeres vizsgákon, megkezdte a munkát a budapesti Tesla Approved Body Shop négy lakatosból álló csapata. Mivel a kasznisok mellett profi autószerelőt és fényezőt is ugyanúgy piszok nehéz találni, a Duna Autó lassan tíz éve építi kapcsolatait a különböző oktatási intézményekkel, hogy a tehetségeket leigazolhassa. “Most is van megállapodásunk öt fiatallal, akik miután végeznek, ide jönnek, azonnal felvesszük őket. De öt igazán jó kezű emberhez százat meg kell itt forgatnunk.”

“Kétezer-négyszáz fokon ég, és nem lehet eloltani” – a géppark

Autóként leginkább a szoftveres szolgáltatásaival lóg ki a mezőnyből a Tesla, ám a Zay utcai műhelyben beszélgetve kiderül, a lemezek alatti váz sem teljesen hétköznapi szerkezet, amihez a márka által előírt eszközparkkal kellett alkalmazkodni a Duna Autónak.

Kapásból az első különlegesség az anyaghasználat. Máris két részre muszáj itt bontani a modelleket: a 3-as vázát és kaszniját acél és alumínium együttesen alkotja, a drágább Teslák viszont szinte teljesen alumíniumból készülnek, e kettő alapból másfajta hozzáállást és részben másfajta gépeket igényel.

“Tudni kell, hogy ha ez a kétfajta fémreszelék összekeveredik, akkor az “fluid” állapotban robbanásveszélyes, kétezer-négyszáz fokon ég, és nem lehet oltani. Németországban nemrég leégett egy műhely emiatt” – mondja Simon, amiből következően teljesen szeparált elszívórendszert kellett kiépíteniük.

A Tesla által előírt gépek sora hosszú, jöjjön néhány érdekesebb berendezés a hivatalos, eurós és dolláros árakkal.

A Wielander & Schill által kimondottan az amerikai márka autóinak a javításához gyártott szegecselő ára 13 950 euró (5,1 millió forint), a hozzá tartozó upgrade kit 1385 euró (512 ezer forint). A Spanesi húzópadja 43 786 amerikai dollár (14,66 millió forint), amihez kiegészítőkkel, szoftverrel és társaikkal hozzá kellett csapni bő 60 ezer dollárt (kb. 20 millió forintot), hogy komplett egységet alkosson. A GYS cég CO-hegesztője 9900 dollárba került (3,3 millió forint), az inverteres ponthegesztőjük már dupla ennyibe, 18 500-ba (6,2 millió forint).

“Ez nem a garázssor vége szint” – a munka

A beszerzések és a gépek elhelyezése, a műhely kialakítása és a sikeres vizsgák után záró auditot tartott a Tesla a III. kerületben, utolsó csekként megnézték, tényleg minden úgy van-e, ahogy előírták. Úgy volt, minden rendben, már fent is van a hivatalos Tesla-oldalon, hogy teljes jogú Body Shop lettek.

Bizonyos munkák eléggé speciálisak ahhoz képest, amihez egy átlagos szaki szokott karosszérialakatolás néven ebben az országban. A talán legegyszerűbbnek tartott szélvédőcserével illusztráljuk ezt. Ma már alapból nyolc kamera dolgozik minden Teslában, hátulról indulva: egy a rendszámkeret felett, egy-egy a sárvédőkben, oldalt, egy-egy a b-oszlopokban, és három az első szélvédőben.

Bizonyos kamerák öntanulóak közülük, ám a szélvédő tetejében dolgozók kalibráció-kötelesek, azaz egy sima üvegcsere után is oda kell tenni az autó orra elé öt centivel a Tesla 149 centiméter magasra beállított kalibráló-falát. “Ezt is a mi embereink végzik számítógéppel, egy sima lakatos ide már nem elég. Aki azon szocializálódott, hogy miként kell fogni a kalapácsot, az ezt a nívót nem tudja megugrani, ez már nem a garázssor vége szint” – mondja Simon.

Másik érdekességként a szegecselést említi, sok helyen a hegesztés helyett ezt a rögzítési módot alkalmazza a lemezek alatt a márka. Hátrányának mondanák egyes szakik, hogy “nem tudnak szemre picit csalni”, de a jármű tulajdonosának oldaláról nézve ez talán nem is baj, innen vizsgálva ez inkább az előnye: a furatoknak a régi és az éppen lecserélt elemeknél is milliméterre egyezni kell.

Itt csap az átlagolvasó a homlokára és felemelt mutatóujjal a Teslák olykor tényleg bántóan csúnya hézagaira hívja fel a figyelmet, ami a vételárral ellentétben közel sem prémium minőség. “Ez az esztétika része a dolognak, valóban más egy Kia, egy Škoda szintje, de ebből nem kell arra következtetni, hogy az autó nincs jól összerakva. Nagyon is precízen össze vannak rakva a Teslák a lemezek alatt.”

“Megindul majd a turizmus is” – az árak

De vajon milyen árakon dolgozik a Tesla magyar lakatos-műhelye? A legolcsóbb Model 3 alapára a forgalmazójánál most éppen 19,2 millió forinttól indul, de dupla ennyiért is lehet Teslát venni, vagyis villanyautós szinten is köztudottan drágák a járműveik.

Nem így a javítások díjai, amelyeket most három átlagos művelet részletes (munkadíjra és alkatrészárra bontott) összegeivel ismertetünk két népszerű, évek óta futó elektromos autó díjaival összevetve. Kezdjük a Kia Niro, a Hyundai Ioniq és a Model 3 esetén az összehasonlítást egy sima szélvédőcserével, a számok természetesen forintban értendők.

Tesla Model 3 Kia Niro Hyundai Ioniq Munkadíj: 157 050 66 000 61 600 Alkatrész: 197 031 269 971 377 920 Összesen: 354 081 335 971 439 520

Az üveg ára meglepően alacsony a két másikhoz képest, a kamerákkal telepakolt szélvédő beszerelésének és beállításának a munkadíja ugyan jóval magasabb, de összességében (pláne az autó árához arányosítva, vagy az Ioniqhoz képest) meglepően normálisnak tűnik a számla végösszege. Nézzük meg most az első lökhárító cseréjének forintos árait!

Tesla Model 3 Kia Niro Hyundai Ioniq Munkadíj: 132 620 39 600 24 200 Alkatrész: 109 867 146 898 142 850 Fényezés munkadíj: 118 660 70 400 72 600 Fényezés anyagköltség: 88 042 73 307 79 310 Összesen: 449 189 330 205 318 960

Itt is a munkadíjban első a Tesla. Végül jöjjön a hátsó lökhárító cseréjének összehasonlítása ennél a három autónál, a lakatosokhoz hasonlóan a fényezés munkadíja lóg ki felfelé a Teslánál. A 3-as vételárához árához arányosítva azonban itt sem horror a számla végösszege.

Tesla Model 3 Kia Niro Hyundai Ioniq Munkadíj: 94 230 30 800 22 000 Alkatrész: 111 087 114 453 145 107 Fényezés munkadíj: 115 170 72 600 83 600 Fényezés anyagköltség: 83 130 81 492 112 601 Összesen: 403 617 299 345 363 308

A számos horzsolásos, szúrt és most már lőtt sebből is vérző autóiparban manapság nem is a fizetendő összegek jelentik a legsúlyosabb kérdést, hanem hogy van-e egyáltalán alkatrész egy sérült autó megjavításához. Simon szerint meglehetősen szűk határidőket ír elő a Tesla a különféle munkák elvégzésére, az autók összerakásának dátumát azonban náluk is az alkatrész beérkezése dönti el.

Amennyiben nem kell az árokból kiszedni, majd hozzájuk trélereztetni egy-egy összezúzott Telsát, ők most csupán felveszik a javítandó feladatot, és akkor kérik be a kocsit, ha megérkezett a szükséges alkatrész.

Mindentől függetlenül azt állítja a Tesla Approved Body Shop vezetője, hogy sokkal-sokkal rövidebb határidővel megcsinálják a sérült autókat, mint a hozzánk legközelebbi bécsi vagy grazi műhelyek, amelyekbe bekerülni sem egyszerű.

“Ahogy a magyar üzemanyagár miatt elindult a turizmus a környező országokból, így mi is sokkal olcsóbban dolgozunk az osztrákoknál, ráadásul rövidebb előjegyzéssel, aminek sebesen elterjed majd a híre, és megindulnak hozzánk a teslások a szomszéd államokból.” Érzelmi alapú döntés volt, nem azt számolgatták, mennyi idő alatt térül meg a 70 milliós befektetés, de az már most nyilvánvaló, hamarosan bővíteni kell a teslás kocsiállások számát.

Nem kellett zseninek lenniük hozzá: eleve így alakították ki a most megnyílt műhelyt Budán.