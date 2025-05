Hétvégén rendezték a 2025-ös 2025 Forma-1 Miami Nagydíjat, amely végén a McLaren két pilótája örülhetett leginkább. Ezt azonban nem mondhatja el magáról annak a Lamborghini jachtnak a tulajdonosa, akinek a hajója nem messze a parttól süllyedt el.

A Lamborghini Tecnomar fedélzetén a kelleténél többen élvezték a bulit és ezért kezdett el merülni a hajó. Állítólag több mint harminc modell és influenszer tartózkodott a 4 millió dolláros jachton (1,5 milliárd forint), amely vészjelzést adott le amikor merülni kezdett és a partiőrség azonnal megindult a helyszínre.

A mentőosztagnak sikerült mindenkit kimenteni, mielőtt a Lamborghini végleg hullámsírba került. A luxushajót maximum 12 fő szállítására tervezték, szóval nem csoda, hogy nem bírta a terhelést.

#Breaking #SAR 🛟 A @USCG Sta #MiamiBeach crew & partner agencies responded to a 63-ft vessel taking on water near Monument Island rescuing 32 people w/no injuries reported around 5 p.m., Sat. Commercial salvage is working to recover the vessel & isn’t a hazard to navigation. pic.twitter.com/tCds8Kp0SU

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) May 4, 2025