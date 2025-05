A mclarenes Oscar Piastri nyerte a 2025-ös Forma-1-es Miami Nagydíjat a csapattárs Lando Norris és a mercedeses George Russell előtt. A dobogósok sokat profitáltak a virtuális biztonsági autókból, főleg Russell köszönheti ennek, hogy a futam végén pezsgőzhetett.

Az 57 körös futam száraz időben kezdődött, így az autókra slick abroncsok kerülhettek fel, jellemzően közepes abroncsok. A keményekkel George Russell indult a legelőkelőbb helyről (5.) Mercedesével, de Lewis Hamilton (Ferrari), Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) és a bokszból kezdő Pierre Gasly (Alpine) is így döntött.

A rajtot a pole-pozícióból kezdő Max Verstappen jól kapta el, de az első kanyart elfékezte. A heves védekezésben a Red Bull kiterelte egy ponton Lando Norris McLarenjét a pályáról, aki így a második helyről a hatodikra esett vissza Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes) és Alexander Albon (Williams) mögé. Az esetet nem büntették.

7 fotó

Verstappen hamar ellépett, köszönhetően Antonellinek, aki feltartotta a McLarent. A második körben virtuális biztonsági autó lépett életbe: Jack Doohan Alpine-ja parkolt le defekttel és sérüléssel, aki még az első kanyarban öklelte fel és forgatta meg Lawson autóját.

A VSC végeztével Norris meg is kezdte a visszazárkózást, és a mérnökök elkezdték jelezni az eső közeledtét a versenyzőknek. Piastri is megelőzte Antonellit, így a McLaren üldözőbe vehette Verstappen Red Bullját. Norris az iparkodást a hetedik körben Russell megelőzésével folytatta, így már a negyedik volt a McLaren britje, de két körrel később már a harmadik, mert Antonellit is megelőzte.

A McLarenek tempóján nagyon érződött, hogy amit csak lehet, dűlőre vinnének az előrejelzések szerint hevesnek ígérkező eső előtt. Valószínűleg a többiek is siettek, amit jól mutatott Fernando Alonso (Aston Martin) megforgása.

Piastri a 10. körben már védekezésre kényszerítve támadta Verstappent, de a holland jól védekezett. Kettejük meccse Norrisnak kedvezett, aki öles léptekkel közeledett a duó mögé. Piastri végül a 14. kör kezdetén átfűzte magát a négyszeres világbajnokon, így átvette a vezetést. Gyorsan el is lépett a Red Bulltól, de nem unatkozhatott, mert Norris rögtön támadta is.

Norris nem tudta egyből átlépni Verstappent, és ezzel meg is alapozott egy jó futamnak, ugyanis hatalmas lendülettel szakította le magáról az üldözőket. A McLaren 1-2 végül a 17. körben alakult ki, de csak ideiglenesen, ugyanis Norris csak leszorítással tudott előzni. Piastri eddigre már 8 másodperc feletti előnnyel rendelkezett, és Antonelli is megérkezett a csatába. Végül az érvényes előzés a 18. körben lett meg, és a két McLaren között 9 másodperces szakadék tátongott.

Az első esőjelentés a 19. körben érkezett Russell részéről, miközben a kerékcserék is megkezdődtek – Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) váltott abroncsokat. A helyzet kérdéses volt: esik-e vajon annyira majd, hogy megéri megvárni a vizes gumikra váltást?

Bortoleto példáját nem sokan követték, a 23. körig konkrétan csak Lance Stroll (Aston Martin) és Isack Hadjar (Racing Bulls). Közben Norris is elnyúlt Verstappentől bő öt másodpercre, Hamilton pedig fellépett nagy nehezen a pontszerzők közé Esteban Ocon (Haas) megelőzésével.

Az idő előrehaladtával az időjárás-előrejelzés egyre inkább száraznak tűnt, így az élmezőny is a cserék mellett szánta el magát. Antonelli és Carlos Sainz (Williams) döntötték a dominókat, amire reagált lassan mindenki. A kerékcserék közepette Oliver Bearman alatt megkotlott a Haas, és mivel a pályán tudott csak megállni a brit, ezért ismét virtuális biztonsági autós időszak lépett életbe. Ezt a két McLaren, a két Ferrari és Russell is kihasználta az élmezőnyből.

Főleg utóbbiak miatt a sorrend változott: Piastri és Norris mögé Russell jött fel, és csak után jött Verstappen. Antonelli volt az ötödik, de őt hamar megelőzte Albon. Így a hatodik helyezett Mercedes mögött Sainz következett, akit ugyan a VSC-s boksszal átugrott Leclerc, de a másik Williams is előzött. A pontszerző helyeken Hamilton és Nico Hülkenberg (Kick Sauber) volt még, de utóbbi adós volt egy kerékcserével.

A 32. körben Cunoda Juki (Red Bull) kapott egy öt másodperces büntetést bokszutcai gyorshajtás miatt, Bortoleto pedig kiszállt a versenyből, miután erőforrásproblémákra panaszkodott. Két Ferrari-motoros autóval kevesebb… A brazil miatt ismét VSC lépett életbe, mert nem jutott vissza a garázsig, a pályán állt meg a pilóta. A restartot a Ferrari zseniálisan használta ki, mind Leclerc, mind Hamilton megelőzte Sainzot, így a 7-8. helyen álltak a kék-vörös autók.

LAP 34/57



An opportunistic move from Hamilton as Sainz and Leclerc battle it out! 🤯#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/Zg5COO1nx3 — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

A következő körök nyugisak voltak, leszámítva Hamilton rádiózásait, aki Leclerc elé akart kéretőzni, tekintve, hogy egy keverékkel lágyabb abroncsokon haladt. Végül a 39. körben a Ferrari megcserélte pilótáit, közben pedig Lawson gurult vissza a garázsba és adta fel a futamot.

Az élen az utolsó 15 körbe lépve csökkent Piastri és Norris között a különbség, de az ausztrál bő hat másodperces fórral még kényelmesen vezetett. Verstappen nem tett le a dobogóról, szép lassan visszazárkózott Russell mögé, Hamilton pedig Antonellire közeledett.

Az üldözések közül Norrisé volt a legígéretesebb, bár hátrányának faragásában a lekörözések is közrejátszottak. Hamiltonnak pedig inkább maga mögé, Leclerc-re kellett figyelnie, aki nem maradt le, viszont elégedetlen volt azzal, hogy beszorult a csapattárs mögé. Az 52. körben a Ferrari vissza is cseréltette Hamiltont és Leclerc-t.

A végéig ezek után már nem változott semmi. Piastri megnyerte a Miami Nagydíjat Norris előtt, a harmadik Russell pedig bő fél perces lemaradással követte őket. Verstappen a pole-t egy negyedik hellyé tudta alakítani csak, mögötte Albon és Antonelli végzett. Leclerc és Hamilton a 7-8. helyet szállította a Ferrarinak Sainzot megelőzve, az utolsó pontszerző hely pedig a büntetésével együtt is Cunodáé lett. A végén Sainz egyébként nekiment Hamiltonnak, de a helyezések nem változtak.

LAP 57/57



Drama on the final lap as Sainz and Hamilton get up close and personal into the final hairpin! 😱#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/2JosNC7RJr — Formula 1 (@F1) May 4, 2025

A bajnokságok állása:

Piastri – 131 p Norris – 115 p Verstappen – 99 p Russell – 93 p Leclerc – 53 p Antonelli – 48 p

McLaren – 246 p Mercedes – 141 p Red Bull – 105 p Ferrari – 94 p Williams – 37 p Haas – 20 p

A 2025-ös Forma-1-es szezon két hét múlva Imolában folytatódik.