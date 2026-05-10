A Berlini Rendőrség beszámolója szerint az egyik civil ruhás egységük egy első rendszámtábla nélküli Ferrarira figyeltek fel, amelynek sofőrje nagy tempóval közlekedett a városban. A sűrű forgalomban erőteljesen gyorsított, többször is hirtelen sávot váltott, és ezzel veszélybe sodorta a többi közlekedőt.

A járőrök üldözni kezdték a Ferrari SF90 Stradalét, de eleinte nem tudták utolérni. Végül a Nonnendammallee-n egy másik egység erőinek bevonásával állították meg. A sofőr eleinte nem volt hajlandó belátni a hibáját és nem működött együtt – szerinte ez „a szokásos vezetési stílusa”.

A német rendőrök feljelentést tettek a sofőr ellen, autóját pedig bizonyítékbiztosítás céljából lefoglalták. Ki fogják olvasni az autó agyát, ebből kiderül majd, hogyan közlekedett vele a sofőrje. A németeknél a törvény szerint aki súlyosan szabálytalanul és figyelmetlenül közlekedik a lehető legnagyobb sebesség elérése érdekében, akár két év szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal is számolhat. Másokat konkrétan veszélyeztető esetekben ennél lényegesen súlyosabb büntetések is kiszabható.

Az SF90 Stradale 2019-től 2024-ig készült, ez az olaszok 1000 lóerős rendszerteljesítményű plug-in hibridje. A V8-as mellett három elektromotor dolgozik, ezeket pedig egy 7,9 kilowattórás akkumulátor táplálja.

Az autó így 2,5 másodperc alatt van százon, a végsebessége pedig 340 km/órára van korlátozva. A V8 önmagában 780 lóerőt ad le, emellett 800 Nm forgatónyomatékot produkál. Egyébként 1570 kg a száraz tömege az összekerekes sportautónak.