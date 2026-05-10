A Mercedes-AMG G-osztály eleve nem az a típus, amelyiknek különösebb segítség kellene ahhoz, hogy észrevegyék. A német tuningcég mégis talált rajta fogást: lekapták a tetejét, kétajtós kabrióvá alakította, hátrafelé nyíló ajtókat szerelt rá, majd 820 lóerőre húzta fel. Így született meg az Azura, amely egyszerre luxusterepjáró, kabrió és státuszszimbólum, de leginkább annak bizonyítéka, hogy a nyári autó fogalma egészen mást jelent azoknak, akiknek egy sima G63 már túlságosan hétköznapi.

A teljesen elektromosan mozgatható vászontető többféle színben kérhető és bélelt, így a Mansory szerint nemcsak nyári látványelem, hanem egész évben használható megoldás.

Az utastér teljesen személyre szabott: a bőr színe, típusa, a varrás mintája és a karbonbetétek kialakítása is az ügyfél ízlésétől függ. Magyarul ez nem konfigurátorban kattintgatós autó, hanem olyan rendelés, ahol valószínűleg a cipőfűző színéhez is lehet bőrkárpitot választani.

A G-osztály önmagában is külön világ. Az eredetileg katonai és munkacélú terepjáróként ismert típus 1979 óta létezik, és a Mercedes állítása szerint a mai napig a robusztusság, a luxus és az időtlen forma keverékére építik az autót, ezért sem változott jóformán semmit az autó karaktere az évtizedek alatt.

Az Azura alapját adó AMG G 63 már gyári állapotban sem visszafogott darab. A Mercedes-AMG adatai szerint a 4,0 literes, biturbó V8-as motor 585 lóerőt és 850 Nm nyomatékot ad le, vagyis ez az autó eredetileg is egy közel két és fél tonnás, luxusba csomagolt erődemonstráció. Ehhez képest a Mansory nagyobb turbókat, új leömlőket, nagy teljesítményű kipufogórendszert és átprogramozott motorvezérlést ad, az eredmény pedig 820 lóerő és 1150 Nm.

A számok önmagukért beszélnek: a Mansory Azura 4,0 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, végsebességét 250 km/óránál korlátozzák.

Árat nem közölt a Mansory, de az alap G 63 ára 84 millió forintról indul, és nem lennék meglepve, ha erre az egyedi átépítésre még jó 100 milliót ki kellene fizetni. És ez még csak egy óvatos becslés. Ez már nem az a kategória, ahol az ember azon gondolkodik, hogy belefér-e még a kormányfűtés. Inkább az, ahol az ügyfél azt kérdezi: lehet-e a tető színe olyan, mint a nyaraló napernyője Monacóban?