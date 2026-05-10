Futamgyőzelemmel kezdte a TCR World Tour idei, 2026-os szezonját Michelisz Norbert. Az első futam után megosztva az első helyen állt Misanóban, de a fordított rajtrácsos futamot technikai okokbók nem tudta befejezni, ennek következtében némileg visszacsúszott.

Az elsőn csapattársa, Mikel Azcona mögül indult, ám ő később elengedte Micheliszt, hiszen a magyar versenyző gyorsabb volt nála. Erről elmondása szerint előre megegyeztek, hogy ha Michelisz a gyorsabb, akkor elengedi őt. Az első futamon egyébként a Hyundaiok mögött három Cyan Racing pilóta végzett: Yann Ehrlacher, Santiago Urrutia és Thed Björk.

Sajnos a második, fordított rajtrácsos futamon a rajt is rosszul sikerült a magyar világbajnoknak, és a mezőny közepéről esett ki, miután lesodrótott a pályáról. Azcona egyébként a második lett annak ellenére, hogy ő a kilencedik helyről rajtolt.

A versenysorozat első fordulója után Azcona áll az élen 65 ponttal, a második 48 ponttal Yann Ehrlacher, a harmadik pedig Thed Björk 44-gyel. Michelisz jelenleg a hatodik helyen áll 40 ponttal. A TCR World Tour 8 versenyhétvégéből áll, így még sok minden történhet.