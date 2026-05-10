Az olasz dizájn éppoly karakteres, mint az olaszok kávéja: rövid, erős és összetéveszthetetlen. Ilyen volt a Spazio Orlandi autóbusz is, amelyet 1979-ben mutattak be. Bár ez 47 éve történt, a jármű ma is úgy hat, mintha csak tegnap gördült volna le a szerelőszalagról.

Időtállóságát annak a tervezői filozófiának köszönheti, amely a letisztult vonalakat és a funkcionális arányokat helyezte előtérbe. A cél egy olyan turistabusz megalkotása volt, amely nemzetközi viszonylatban is kényelmes és megbízható utazási élményt nyújt. Az alapot az akkoriban gyártott IVECO–FIAT 370-es alváz adta, amelyre az 1859-ben alapított Orlandi karosszáló cég építette fel az egyedi felépítményt.

Esztétikum és funkcionalitás találkozása

A hetvenes–nyolcvanas évek fordulóján az olasz ipari formatervezés különösen termékeny időszakát élte: a modernista esztétika és a funkcionalitás találkozása új irányokat hozott a közlekedési eszközök formavilágában. Ebben a közegben született meg az Orlandi Spazio, amely mára az olasz ipari örökség egyik rejtett kincsévé vált.

A Spazio különlegessége, hogy nem egy névtelen mérnöki műhely terméke, hanem egy külső, magas presztízsű dizájnstúdió által jegyzett projekt. A karosszériát egy olyan alkotói csapat tervezte, amely a korszak olasz ipari formatervezésének meghatározó műhelyét képviselte. Isao Hosoe japán származású, Milánóban dolgozó ipari formatervező mellett Antonio Barrese olasz designer; Pietro Salmoiraghi ipari formatervező; Angelo Torricelli építész-designer; valamint Antonio Locatelli formatervező kapott helyet benne. Munkájuk a tiszta geometriát, a kompakt arányokat és a visszafogott, mégis karakteres megjelenést helyezte előtérbe – a Spazio pedig ennek egyik legjobb példája.

A tervezői koncepciót teljes egészében az Orlandi valósította meg, amely akkor a FIAT és az IVECO egyik legfontosabb karosszáló partnere volt. (A 2000-es évek elején beolvadt az Irisbusba.) A Spazio így egyfajta együttműködés eredménye: a dizájn Hosoe és csapatának munkája, míg a gyártás és a karosszálási technológia az Orlandi szakértelmét dicséri.

V8-as motorral

Az Orlandi Spazio a 12 méteres GT‑kategória (Gran Turismo) egyik legkülönlegesebb darabja volt. A típust többnyire a 13,9 literes, soros, hathengeres, 260 lóerős FIAT 8210.02 dízelmotor hajtotta, de néhány példány a 17,2 literes, 352 lóerős, FIAT 8280.02 V8 motorral készült. A hajtáslánchoz ZF kézi váltó kapcsolódott, 5 vagy 6 fokozattal. A Spazio 11,7–12 méteres hosszával, kompakt arányaival és nagy üvegfelületeivel tűnt ki a korszak olasz turistabuszai közül. Mindössze néhány tucat készült belőle, így ma már igazi ritkaságnak számít.

A Spazio azért szerepel az olasz IHD (Industrial Heritage Design) portfóliójában, mert formatervezési értéke kiemelkedő, és fontos része az olasz ipari design történetének. Az IHD nem aktív gyártókat listáz, hanem olyan projekteket archivál, amelyek művészeti és ipari örökségként értelmezhetők – a Spazio pedig pontosan ilyen.