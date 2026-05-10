Az automata váltókról sokáig elmondható volt, hogy nem csak azért nem igazi alternatívái a manuális váltóknak, mert nincs meg az a vezetési élmény, hogy kapcsolgatjuk a fokozatokat, hanem mert lassúak és magas fogyasztást eredményeznek. Aztán a technika fejlődésével ez megváltozott, ma már a modern automaták alacsony fogyasztást is eredményeznek, ráadásul a duplakuplungos váltók már gyorsabbak is.

Leegyszerűsítve úgy kell elképzelni ezeket, mintha két kézi váltót egymásba építenénk, rájuk két külön kuplungot szerelve. Az egyik kuplung működteti mondjuk a páros fokozatokat (2-4-6), a másik a páratlanokat (1-3-5-R). Amíg az autó hármasban halad, a négyes fokozat már össze van kapcsolva, de még nyitott kuplunggal. Így egyidejűleg két fokozat is össze van kapcsolva (ami egy hagyományos váltónál nem volt lehetséges). A Carbuzz szúrta ki, hogy az Audi most egy szabadalmi kérvényt nyújtott be, amellyel a duplakuplungos váltóikat tennék még fürgébbé.

A németek lényegében nullára csökkentenék azt a néhány tizedmásodpercnyi időt, amelyet az egyik kuplung oldása és a másik zárása közt “kell várni”. Amíg az egyik kuplung szétkapcsolna, azalatt a másik már zárna is. Az új fokozat tehát már a váltás előtt be van készítve, a kuplungok működésénél pedig egy olyan új átfedést alkalmaznának, amely lényegében nullára csökkentené a váltási időt. Ez persze a kuplungok nagyobb csúsztatásával is jár, de a tervek szerint olyan rövid ideig, hogy az nem jár károsodással. Ami pedig fontosabb, hogy a nyomatékátvitel teljesen folyamatos lenne, megszakítások nélkül.

Hogy ezt egy átlagos sofőr megérzi-e majd? Valószínűleg nem nagyon, hiszen a néhány tized másodperc és a nulla közt szinte csak a versenyzők tudnak különbséget tenni, a vezetési érzet mindenesetre javulhat ezzel a megoldással. Persze azoknak, akik csak a manuális váltót szeretik, ez még mindig sovány vigasz lesz. Vannak Audik, amikben egyébként nem DCT dolgozik, hanem hidrodinamikus nyomatékváltó. A 7 sebességes S-Tronic DCT váltó a 2008-as Q5-tel jelent meg, azóta pedig számos modellben használják. A nagyobb SUV-kban, mint a Q7 és a Q8 a 8 Tiptronic váltót használják.

