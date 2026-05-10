Az automata váltókról sokáig elmondható volt, hogy nem csak azért nem igazi alternatívái a manuális váltóknak, mert nincs meg az a vezetési élmény, hogy kapcsolgatjuk a fokozatokat, hanem mert lassúak és magas fogyasztást eredményeznek. Aztán a technika fejlődésével ez megváltozott, ma már a modern automaták alacsony fogyasztást is eredményeznek, ráadásul a duplakuplungos váltók már gyorsabbak is.

Trükkös módszerrel tenné még fürgébbé az Audi a duplakuplungos váltóját 1
Duplakuplungos sebességváltó (DSG, DCT)
A duplakuplungos sebességváltó az automata váltók kényelmét társítja gyors kapcsolással és gyakorlatilag folyamatos…

Leegyszerűsítve úgy kell elképzelni ezeket, mintha két kézi váltót egymásba építenénk, rájuk két külön kuplungot szerelve. Az egyik kuplung működteti mondjuk a páros fokozatokat (2-4-6), a másik a páratlanokat (1-3-5-R). Amíg az autó hármasban halad, a négyes fokozat már össze van kapcsolva, de még nyitott kuplunggal. Így egyidejűleg két fokozat is össze van kapcsolva (ami egy hagyományos váltónál nem volt lehetséges). A Carbuzz szúrta ki, hogy az Audi most egy szabadalmi kérvényt nyújtott be, amellyel a duplakuplungos váltóikat tennék még fürgébbé.

A németek lényegében nullára csökkentenék azt a néhány tizedmásodpercnyi időt, amelyet az egyik kuplung oldása és a másik zárása közt “kell várni”. Amíg az egyik kuplung szétkapcsolna, azalatt a másik már zárna is. Az új fokozat tehát már a váltás előtt be van készítve, a kuplungok működésénél pedig egy olyan új átfedést alkalmaznának, amely lényegében nullára csökkentené a váltási időt. Ez persze a kuplungok nagyobb csúsztatásával is jár, de a tervek szerint olyan rövid ideig, hogy az nem jár károsodással. Ami pedig fontosabb, hogy a nyomatékátvitel teljesen folyamatos lenne, megszakítások nélkül.

Trükkös módszerrel tenné még fürgébbé az Audi a duplakuplungos váltóját 2

Az S tronic váltó műküdése (Fotó: Audi)

Hogy ezt egy átlagos sofőr megérzi-e majd? Valószínűleg nem nagyon, hiszen a néhány tized másodperc és a nulla közt szinte csak a versenyzők tudnak különbséget tenni, a vezetési érzet mindenesetre javulhat ezzel a megoldással. Persze azoknak, akik csak a manuális váltót szeretik, ez még mindig sovány vigasz lesz. Vannak Audik, amikben egyébként nem DCT dolgozik, hanem hidrodinamikus nyomatékváltó. A 7 sebességes S-Tronic DCT váltó a 2008-as Q5-tel jelent meg, azóta pedig számos modellben használják. A nagyobb SUV-kban, mint a Q7 és a Q8 a 8 Tiptronic váltót használják.

A Powershift duplakuplungos automaták problémáiról itt írtunk:

Trükkös módszerrel tenné még fürgébbé az Audi a duplakuplungos váltóját 3
Automata autót vennél? Jó, ha ezt tudod
A régi automata váltókat a lassúság és a magas fogyasztás miatt sokan nem szerették. Ez ma már nincs, de az újabbak…