A Lamborghini bemutatta legújabb limitált szériás modelljét, a Fenomeno Roadstert, amelyből a tervek szerint mindössze 15 darabot gyártanak. Ez ez az általuk valaha készített legerősebb nyitott tetős autó. A Lamborghini Arena második kiadásán bemutatott Fenomeno Roadster a nyitható tetejű modellek sorozatának legújabb tagja, amely 2009-ben a Reventón Roadsterrel indított el az olasz márka. A 2025-ben bemutatott Fenomeno Coupé továbbfejlesztése szintén egy kétüléses sportautó, amely a motorsportból merített műszaki megoldásokat és a Lamborghini Centro Stile innovatív formatervezését viseli magán.

A Fenomeno név a Lamborghini hagyományai szerint egy bátor bikákból ered. Az olasz és a spanyol nyelvben egyaránt a „fenomenálist” jelent, és megtestesíti e rendkívüli modell erejét és exkluzivitását.

Ez a márka első olyan nagy teljesítményű, V12-es hibrid járműve, amely a három elektromotorral összekapcsolt 6,5 literes, szívó V12-es motornak köszönhetően 1080 lóerős összteljesítményt nyújt. 0–ról 100 km/órára 2,4 másodperc alatt, 0–200-ra 6,8 másodperc alatt gyorsul, és 340 km/óra feletti a végsebessége. A Lamborghini által valaha gyártott legerősebb V12-es 9250 fordulat/percnél 835 lóerőt, 6750 fordulat/percnél pedig 725 Nm nyomatékot ad le – literenkénti teljesítménye meghaladja a 128 lóerőt, ami a márka történetének legjobbja. Két elektromotort elöl, egyet pedig a nyolcfokozatú duplakuplungos automata felett helyeztek el, a rendszerben pedig egy 7 kWh-s lítium-ion akkumulátor dolgozik.

A Fenomeno Roadster állítható versenylengéscsillapítókkal rendelkezik, a lassulást pedig a CCM-R Plus karbon-kerámia fékrendszer biztosítja. A Bridgestone egyedi Potenza gumiabroncsokat fejlesztett ki a Fenomeno Roadsterhez (löl 265/30 ZRF21, hátul 355/25 ZRF22 méretűek), amelyeket 21 és 22 collos felnikre szereltek fel. Ezek a Run-Flat Technology (RFT) technológiával is elérhetők, amely lehetővé teszi, hogy defekt esetén is biztonságosan folytassuk az utat.

A kupéhoz képest teljesen új aerodinamikai csomaggal rendelkezik, amelyet úgy terveztek, hogy tető nélkül is maximális teljesítményt biztosítson. Átalakították az autó számos felső funkcionális felületét, és az új aerodinamikai elemeknek köszönhetően a Fenomeno Roadster ugyanolyan leszorítóerőt, stabilitást és egyensúlyt ér el, mint a Coupé, miközben a motor és a fékek optimális hűtését is megoldották.

A váz egy szénszálas monocoque-ot és egy kompozit anyagból készült első részt ötvöz, amely kivételes merevséget biztosít minimális tömeg mellett. A Roadster a Coupé-hoz hasonló merevségi és szilárdsági szintet ért el, mindössze néhány kilogramm többletsúllyal.

Egy új, lapos szélvédőt terveztek hozzá, amelyet egy kiegészítő szárnyat kapott. Ez a légáramot a pilótafülke fölé irányítja, majd a motortérbe vezeti. Így a V12-es minden vezetési körülmények között hatékony hűtést kap, még a Fenomeno Coupé modellen található légbeömlő nélkül is. A szénszálas bukókeretet elegánsan illesztették be a sportülések mögé, így azok beleolvadnak az autó szoborszerű formanyelvébe. Oldalnézetben jól láthatóak a széles küszöbök és az ajtók mögötti légbeömlők, amelyek biztosítják a motor optimális hűtését, hátulról pedig a diffúzor és az aktív hátsó szárny uralja a képet.

A „Blu Cepheus" karosszériaszínnel a Fenomeno Roadster a Lamborghini eddigi történetének egyik legszínesebb limitált kiadású modellje. Míg a felső részen a fő szín dominál, az alsó rész kontrasztot képez a „Rosso Mars" színnel, amely kiemeli a legfontosabb területeket. A karosszéria színe az első roadsterükre, az 1968-as Miurára emlékeztet, míg a színkombinációt Bologna városának színei, a piros és a kék előtt tisztelegve alkották meg.